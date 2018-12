Completurile de 5 judecatori au amanat azi, fara discutie, toate procesele. Inclusiv dosarul Dragnea

Dosarele grele

Ziare.

com

Magistratii instantei supreme au decis, luni, ca 25 de cauze ale completurilor de 5 judecatori sa fie amanate pe 14 ianuarie, in urma deciziei Curtii de Apel Bucuresti privind anularea tragerii la sorti a completurilor, din 9 noiembrie.Printre procesele amanate este cel in care sunt judecat Liviu Dragnea, Victor Ponta, Toni Grebla, Sebastian Ghita, Cristian Rizea, Viorel Hrebenciuc sau Tudor Chiuariu.In sala de judecata au fost prezenti cativa inculpati din dosarul lui Liviu Dragnea, fosti directori din cadrul DGASPC Teleorman. "Astazi este ziua nationala a amanarilor", au zambit avocatii.Presedintele Completului de 5 judecatori in materie penala a aratat ca pe 14 ianuarie este un termen administrativ, adica inca nu este sigur ca vor avea loc pana atunci tragerile la sorti. El a explicat ca decizia a fost luata in majoritate si a avut la baza hotararea Curtii de Apel Bucuresti prin care s-a dispus anularea unei hotarari a colegiului de conducere, privind tragerea la sorti a completurilor.Judecatoarea Simona Nenita a facut opinie separata si a motivat ca este tot pentru amanare, dar are in vedere motivarea deciziei Curtii Constitutionale. "Temeiul amanarii este decizia CCR", a sintetizat aceasta.La termenul de luni, Completul de 5 judecatori trebuia sa ia in discutie mai multe dosare grele, care-i vizau pe: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Sebastian Ghita, Cristian Rizea.De asemenea, magistratii trebuiau sa solutioneze o contestatie a DNA impotriva unei decizii prin care afaceristilor implicati in dosarul Microsoft II - Claudiu Florica, Dinu Pescariu si Calin Tatomir - li s-a ridicat interdictia parasirii tarii.De altfel, saptamana trecuta, Inalta Curte a anuntat ca exista un blocaj in functionarea completurilor de cinci judecatori, care nu-si pot desfasura activitatea.Majoritatea magistratilor de la ICCJ s-a exprimat in sensul ca la sedintele de judecata planificate pentru datele de 3 si 10 decembrie, completurile de cinci judecatori sa acorde noi termene de judecata pentru ianuarie 2019.Motivul acestei suspendari a activitatii este o decizie data de o instanta inferioara. Pe 23 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a admis solicitarile facute de Liviu Dragnea si a anulat decizia Colegiului de Conducere de la Inalta Curte in baza careia s-au tras la sorti completurile de 5 judecatori.Activitatea completurilor a fost in consecinta blocata, deoarece Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Colegiului de Conducere.