Ziua in care Liviu Dragnea afla rezultatele expertizei din dosarul Tel Drum. Ce urmeaza in ancheta de la DNA

Ancheta, in faza avansata

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Presedintele Camerei Deputatilor este in vacanta si si-a delegat atributiile vicepresedintelui Camerei, Florin Iordache, pentru intreaga luna ianuarie.Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA au citat pentru joi mai multi inculpati din dosarul Tel Drum pentru a le comunica rezultatul expertizei. Este un act procedural la care se poate prezenta doar avocatul ales, expertizele fiind comunicate pe un CD, potrivit procedurii. Acuzatii din dosar pot contesta expertizele, sa ceara un supliment de expertiza, sau pot angaja un specialist care sa realizeze o expertiza parte.Avocata Flavia Teodosiu, care-l reprezinta pe Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca nu este obligatorie prezenta clientului sau la DNA, mentionand ca nu stie in ce faza a ajuns dosarul Tel Drum. Avocatul a mai spus ca Liviu Dragnea nu a fost audiat niciodata in acest dosar, "intrucat nu a dorit pana la aceasta data sa dea vreo declaratie".Ancheta in cazul Tel Drum este in faza avansata, potrivit surselor citate. Doua decizii cheie au venit din instante, privind parti din acest caz. Pe de o parte, Inalta Curte a fost de acord cu redeschiderea unei parti a anchetei, in timp ce Tribunalul Teleorman a respins o solicitare similara facuta de procurorii DNA.In noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare in dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul.Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri.Grupul initiat in anul 2001 avea ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice.Prejudiciul in acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz in serviciu si de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.De asemenea, DNA a anuntat ca liderului PSD, Liviu Dragnea, i-a fost pus sechestru asigurator si poprire pe toate bunurile, pana la concurenta sumei de peste 127,5 milioane de lei, in dosarul Tel Drum.