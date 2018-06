Ziua sentintei: Declaratiile care arata ca Dragnea controla Protectia Copilului Teleorman. Cum s-a aparat liderul PSD

Cine sunt magistratii

Decizia Inaltei Curti vine in contextul in care PSD organizeaza, maine, in Piata Victoriei din Bucuresti un miting "impotriva abuzurilor" si dupa ce CCR a decis ca Klaus Iohannis este obligat sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Procurorul DNA a cerut in cazul lui Dragnea o pedeapsa de 7 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu si 2 ani si 6 luni pentru fals, dar si anularea suspendarii condamnarii de 2 ani din dosarul Referendumului. La randul sau, liderul PSD a sustinut ca este nevinovat si a cerut achitarea.Decizia va fi data de un complet format din trei judecatori: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia magistratilor poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Este acelasi complet de judecata care l-a achitat pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, judecat pentru marturie mincinoasa. Decizia definitiva in cazul liderului ALDE urmeaza sa fie luata la Completul de 5 judecatori.Procesul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman este pe rolul Inaltei Curti din 15 iulie 2016 si a avut 15 termene de judecata. Inalta Curte a amanat o data pronuntarea in acest caz. Un numar de 11 persoane sunt trimise in judecata in acest caz pentru infractiuni de abuz in serviciu sau fals intelectual.Alaturi de Dragnea mai sunt acuzate alte zece persoane, fosti sefi de servicii sau directie din cadrul DGASPC Teleroman. Cele mai cunoscute nume sunt ale fostei sale sotii, Bombonica Prodana, si fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu.Liviu Dragnea este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In timpul procesului,si au cerut sa fie condamnate la o sentinta redusa cu o treime si cu suspendarea acesteia.In aceeasi situatie a fost si Gheorghe Nicusor, fost sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare din cadrul DGASPC, care a recunoscut acuzatiile DNA.Pe de alta parte, Bombonica Prodana si-a platit partea sa de prejudiciu, iar din acest motiv procurorii DNA au cerut incetarea procesului penal. Prodana, fost coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, era acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.Un alt angajat al DGASPC, Ionel Marineci, fost sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei, a recunoscut initial acuzatiile din acest dosar, dar ulterior a revenit. El a cerut sa fie judecat in procedura normala, iar avocatul acestuia a solicitat achitarea."Cand am fost sef serviciu,. (...) Am mai discutat cu Alesu Floarea cand faceam organigrama si aceasta mi-a spus acelasi lucru - ca nu e treaba mea. Situatia celor doua angajate era de notorietate. Pe langa Alesu Floarea, mai stiau si mai multi colegi, respectiv angajatele de la Resurse umane, sefii de departamente si conducerea DGASPC Teleorman. Nu am incercat sa discut cu Liviu Dragnea despre cele doua angajate".Aceasta este declaratia data de Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, martor in acest caz. SI alti functionari din DGASPC, audiati ca martori la Inalta Curte, au confirmat ca au auzit ca cele doua erau protejate de lideri din organizatia locala a PSD.Lovitura in cazul lui Liviu Dragnea a venit chiar din partea celor doua secretare PSD, care, dupa cum am aratat, au recunoscut acuzatiile.. Mi-a spus ca o sa fie o situatie temporara. S-a creat o discutie atunci, eram nelamurita cu privire la activitatea concreta, unde o sa muncesc, la partid sau la DGASPC Teleorman. Adriana Botorogeanu era deja angajata asa", a declarat Anisa Stoica.Anisa a aratat ca regreta aceasta situatie, atunci cand a fost intrebata de judecator.V-a obligat cineva sa faceti asta? Erau consecinte grave?Puteam sa nu ne ducem, sigur. Am ramas in cadrul partidului. Atat eu cat si Botorogeanu ne-am dus in cadrul PSD, unde ne-am desfasurat activitatea.Ati spus ca optiunea a fost neinspirata.Da, asa am spus, sa lucram la PSD si sa fim platiti de DGASPC. Daca stiam nu faceam acest lucru. Platesc grav prostia asta, si imi este rusine cu asta. Nu stiam ca incalc legea penala.Sefa DGASPC, Floarea Alesu, a dat o declaratia explicita in acest caz, in care a aratat ca Dragnea i-a spus sa le mentina in functie pe cele doua secretare. Alesu este si ea judecata in dosar. Liderul PSD a sustinut ca este nevinovat, ca a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si ca a ramas "tinta DNA".Dragnea a fost confruntat cu fosta directoare a DGASPC Teleorman in conditiile in care ei au dat declaratii contradictorii in instanta. La intrebarea principala, Dragnea si Alesu si-au sustinut versiunile.A intervenit direct sau indirect la dumneavoastra in calitate de director executiv la DGASPC Teleorman inculpatul Liviu Dragnea in vederea mentinerii in functii a Adrianei Botorgeanu si a Anisiei Stoica?Liviu Dragnea direct si personal mi-a cerut intr-o discutie sa le mentin pe functile respective in cadrul DGASPC Teleorman pe cele doua persoane, pana cand le va rezolva problema. Am facut acest lucru, cand i-am adus la cunostinta inculpatului situatia celor doua, se intampla in 2008, cand la randul meu am fost informata de sefa Personalului.De fata la aceasta discutie, intre mine si Liviu Dragnea, nu a mai fost prezenta nicio persoana. Aceasta discutie a avut loc in cabinetul de presedinte al CJ Teleorman al lui Liviu Dragnea. Incepand cu 2009 pana in 2010, am mai avut si alte discutii cu Liviu Dragnea, tot in legatura cu situatia celor doua. De fiecare data, imi spunea ca se va rezolva, sa am rabdare.Ultimul raspuns pe care mi l-a dat a fost "sa-i pun la munca pe ceilalti angajati, care erau in numar de 800, ca sunt destui si stau degeaba". Au fost 3-4 discutii pe holul de la sala de sedinta de pe holul CJ, imediat ce se termina sedinta, inainte de a tine dumnealui conferinta de presa. Nu pot indica o persoana care sa confirme aceste intalniri si obiectul discutiilor legat de cele doua persoane.Ati avut discutii la initiativa Floarei Alesu cu privire la situatia Adrianei Botorogeanu si Anisei Stoica?Categoric, nu. Nu am avut nicio intalnire sau discutie de genul celor la care a facut trimitere Floarea Alesu. In legatura cu holul de la iesirea CJ, acel hol era cam cat este spatiul acesta de aici. (Dragnea intinde bratele si arata cam care era dimensiunea holului - n.red.) Acolo era o aglomeratie infernala, erau foarte multe persoane. Acolo nu exista un loc in care cineva putea sa vorbeasca fara ca cineva sa nu auda. Nu se poate purta o discutie de genul celor afirmate de Alesu Floarea. Eu nu ieseam in sala dupa terminarea sedintei CJ Teleorman. Acolo era un balamuc, era o aglomeratie ca in tramvai. Acolo se fuma, erau 70-80 de persoane de obicei.