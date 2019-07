Avocata lui Dragnea reactioneaza dupa decizia CCR: Ma bucur foarte tare!

Ziare.

"Nu am ce sa comentez la momentul acesta. Nu pot decat sa ma bucur foarte tare ca s-a admis. Este foarte corect asa, dar deocamdata nu am ce comentariu sa fac in plus pana nu vad motivarea. Stiu ca s-a admis, dar sa vedem in ce limite. Astept motivarea sa stiu ce atitudine sa iau, daca voi putea sa iau vreo atitudine in principiu. Realmente era un conflict, astept motivarea si in functie de ea vedem ce avem de facut", a declarat, pentru Mediafax, avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu.De altfel, avocatii lui Liviu Dragnea au invocat lipsa completurilor specializate in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Intre timp, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva. Hotararea in cazul lui Liviu Dragnea, de pe fond, din prima instanta, e data insa de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiectie facuta de Florin Iordache.