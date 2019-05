Ce sanse are Dragnea sa scape mai repede din inchisoare. Lista institutiilor care i-ar putea da o mana de ajutor

Liberarea conditionata

Ce sanse are?Specialisti in Drept au explicat pentruce variante are Liviu Dragnea pentru a iesi mai devreme din penitenciar.Liviu Dragnea poate face o solicitare de liberare conditionata abia dupa ce a executat 2 ani si 4 luni de inchisoare. Termenul poate fi scurtat prin recompense, zile castigate ca urmare a muncii facute in penitenciar sau a participarii la diferite programe si activitati educationale.Avocatii lui Liviu Dragnea pot deschide o cale extraordinara de atac: revizuirea, contestatia in anulare sau recursul in casatie.Juristii au explicat pentruca sunt sanse slabe de reusita, daca nu sunt aduse probe sau argumente noi, care nu au fost folosite in timpul procesului de la Inalta Curte."Aici ar putea fi o salvare. Daca vine de la CCR o decizie de dezincriminare totala a infractiunii de abuz in serviciu, de exemplu. Liviu Dragnea ar putea face o contestatie la executare si ar fi eliberat.In cazul in care este impus un prag minim pentru incriminarea abuzului in serviciu, aceasta nu l-ar mai ajuta acum, (solutia - n.red.) era salvatoare doar in timpul procesului. La contestatia la executare se analizeaza doar daca s-a dezincrimat sau nu", explica sursele citate.O decizie in cazul completurilor specializate, pentru care CCR trebuie sa se pronunte pe 5 iunie, nu l-ar ajuta pe Liviu Dragnea, ne-au explicat specialistii in Drept."O astfel de decizie pune in discutie decizia data in faza de fond, in iunie 2018, si solutionata definitiv in mai 2019. Deciziile CCR sunt pentru viitor, nu retroactiveaza", explica sursele citate."Daca va ganditi la acea decizie de la CCR privind completurile, ea nu va mai avea efect in acest dosar," a declarat luni si avocatul Toni Neacsu, care le-a reprezentat pe Bombonica Prodana si Olguta Sefu, in dosarul Angajarilor fictive care i-a adus lui Dragnea condamnarea.Liviu Dragnea poate face si o cerere de gratiere individuala, care se adreseaza direct presedintelui Romaniei. Sanse slabe, din partea actualului presedinte, Klaus Iohannis, care nu a semnat in mandatul sau niciun astfel de act de clementa.Mandatul de presedinte al tarii al lui Klaus Iohannis expira in decembrie 2019. Daca pierde realegerea, cu noul sef de stat nu se stie ce sanse de clementa are Dragnea.Guvernul poate inca sa adopte o OUG de gratiere sau amnistie in care sa includa si infractiunile pentru care a fost condamnat Liviu Dragnea.Slabe sanse, in contextul in care peste 80% dintre alegatorii care au participat, duminica, 26 mai 2019, la referendumul pe Justitie au votat impotriva unor astfel de OUG si impotriva amnistierii si gratierii faptelor de coruptie, categorie din care face parte si abuzul in serviciu.De asemenea, exista mai multe proiecte de lege de gratiere si amnistie colectiva in Parlament. O eventuala lege data in acest sens ar putea fi contestata la CCR, iar presedintele Romaniei poate sa retrimita, o data, proiectul legislativ pentru a fi rediscutat in Parlament.Liviu Dragnea poate contesta la CEDO si decizia de condamnare in dosarul DGASPC Teleorman, dar este o procedura greoaie, care dureaza foarte mult. Putine sanse ca aceasta sa se finalizeze pana la liberarea conditionata."Salvarea lui Dragnea s-ar putea sa vina de la CEDO, dintr-un alt dosar, unde contesta sentinta de 2 ani cu suspendare primita in cazul Referendumului. Asta in contextul in care agentul guvernamental Viorel Mocanu a pus concluzii in favoarea lui Dragnea", explica sursele citate.Sentinta de 2 ani cu suspendare din acest caz a fost contopita in sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare din procesul Angajarilor fictive.Ar urma apoi o revizuire a cazului din dosarului Referendumului, proces de durata. Daca aceasta ar fi acceptata, Dragnea ar putea deschide un proces de contestatie la executare si sa ceara excluderea condamnarii primite in primul dosar.Intreaga procedura ar putea dura insa foarte mult, iar pana s-ar finaliza, Dragnea ar fi oricum liberat conditionat.Avocatul Adrian Toni Neacsu a explicat intr-o postare pe Facebook ca Dragnea avea o solutie aproape sigura prin care scapa de executare."Fapta retinuta in sarcina dumnealui este definitia prin excelenta a traficului de influenta politica, adica acea fapta prin care, prin folosirea functiei de conducere dintr-un partid, se creeaza un avantaj patrimonial (salarii nemeritate) unor terte persoane. I s-a prezentat aceasta varianta.Din pacate, schimbarea incadrarii juridice in aceasta fapta, care ar fi fost prescrisa si astfel ar fi scapat, nu a fost acceptata, chiar de dumnealui, ca varianta de aparare", scrie Neacsu.," mai scrie Neacsu.