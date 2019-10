Dragnea a mai gasit o cale sa conteste condamnarea la inchisoare

Ziare.

Potrivit portalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie , Dragnea a apelat la o a doua cale extraordinara de atac - recursul in casatie.Amintim ca la sfarsitul saptamanii trecute Dragnea a depus o contestatie in anulare, iar exemplul i-a fost urmat ulterior de alti doi inculpati din dosarul sau - Floarea Alesu si Olguta Sefu.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare pe 27 mai, in aceeasi zi fiind incarcerat la Penitenciarul Rahova.Hotararea a fost luata de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, si-ar fi dorit rejudecarea intregului dosar.Pe 9 octombrie, completul a publicat motivarea deciziei, in care se arata ca infractiunea pentru care a fost gasit vinovat Dragnea, instigare la abuz in serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani, iar fostul sef al PSD a afectat increderea functionarilor publici in raporturile de serviciu.La doua zile de la publicarea motivarii, avocatul Adrian Toni Neacsu, care este aparatorul Olgutei Sefu in dosar, a anuntat ca urmeaza sa depuna o contestatie in anulare in acest caz. Olguta Sefu a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani, pentru fals intelectual.Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, iar unul dintre motivele pentru care poate fi depusa este cel potrivit caruia "instanta nu a fost compusa potrivit legii". Avocatul a explicat atunci, pentru Ziare.com, ca motivele contestatiei in anulare sunt legate de modul in care au fost trase la sorti completurile de 5 judecatori."Deciziile Colegiului de Conducere a Inaltei Curti trebuiau publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt acte normative, ele au fost doar postate pe pagina de Internet a instantei", explica Toni Neacsu.El face trimitere la motivarea data publicitatii de Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat din acest motiv, pe 2 octombrie, o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.