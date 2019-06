Dragnea ramane la Penitenciarul Rahova, in regim inchis. Ce presupune incarcerarea

Ziare.

com

Decizia a fost luata de comisia de la Penitenciarul Rahova, au declarat, marti, surse judiciare citate de News.ro.Mediafax anunta, citand alte surse judiciare, ca fostul presedinte al PSD ar putea sa treaca la regim semideschis dupa executarea unei cincimi din pedeapsa. Dupa aceasta perioada, comisia se va intruni din nou pentru a decide in ce unitate continua Dragnea executarea pedepsei, dar trebuie precizat ca Penitenciarul Rahova nu are regim semideschis.Liviu Dragnea si-a incheiat perioada de carantina de 21 de zile.Conform ANP, regimul inchis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depaseste 13 ani.Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis sunt cazate, de regula, in comun, presteaza munca si desfasoara activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, in grupuri, in interiorul penitenciarului, sub paza si supraveghere, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.Liviu Dragnea are de ispasit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare , pronuntata in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.