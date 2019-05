Incarcerarea vulnerabilitatii de securitate nationala

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

Li se pare normal ca tot omul de pe Planeta Pamant sa poata vedea cu ochiul liber cum Dragnea Liviu, fostul presedinte al partidului de guvernamant si fostul presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei, este o vulnerabilitate grava de securitate nationala, dar si cum nimeni din sistemul national de securitate si aparare nu face nimic pentru curmarea acestei vulnerabilitati.Nimeni altcineva decat un complet de cinci judecatori, care au decis ca Dragnea sa fie incarcerat. Si asta doar intr-un tarziu si doar in urma evidentei ca Dragnea Liviu a pierdut controlul asupra propriului partid si asupra propriului guvern. Iar temeiul incarcerarii a fost o gainarie de acum multi ani, cand Dragnea confunda partidul cu statul, la nivel judetean, si isi platea secretarele de la partid cu bani de la protectia copilului.Deci, nu pentru ca este o vulnerabilitate de securitate nationala, prin tot ce a zis, prin tot ce a facut si tot ce a decis in ultimii doi ani si ceva, a fost incarcerat Dragnea Liviu.Nu pentru ca vedea asasini pe unde mergea el la carciuma.Nu pentru ca a pastorit interferente inacceptabile intre serviciile de informatii si parlamentari, cu ceva magistrati in asistenta.Nu pentru ca a facut politica de stat, de securitate si aparare nationala de capul sau propriu, fara niciun mandat din partea cuiva constitutional, fara sa detina vreun atribut in acest sens si fara sa urmeze vreun obiectiv strategic, din acelea convenite si aprobate de camerele reunite ale Parlamentului Romaniei.Nu pentru ca a avut contacte probabile cu agenti de influenta rusi, din aceia de tipul celor anchetati in America si in Marea Britanie pentru interferente in politica interna a statelor respective.Nu pentru ca a initiat si a pastorit bulversari dramatice ale lantului de comanda strategica, lant ce il are pe Presedintele Romaniei in varf si pe seful Statului Major al Apararii Nationale imediat dupa.Nu pentru ca s-a inconjurat de derbedei politici si de infractori cu acte in regula, din aceia care ameninta cu mitraliera, ori din aceia care apeleaza la clanurile de interlopi pentru protectia personala a sefilor de partid.Nu pentru ca a pus-o pe cea mai inadecvata persoana posibila in scaunul Numarului Patru in stat si Numarului Doi in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, si i-a trimis in guvern pe cei mai inepti posibil ministri ai Apararii Nationale si de Interne.Pentru nimic din toate astea nu a fost condamnat si incarcerat Dragnea.Dragnea a fost incarcerat pentru cateva zeci de mii de lei, luati de la stat si dati la partid, adica pentru mai putin decat cheltuie insul pe dresurile amantei sale intr-un sezon de moda. Si toata lumea rezonabila a zis "bravo!" Iar toata lumea necinstita a zis "aoleu!", in sensul ca Dragnea ar fi fost condamnat politic, la ordinul Olandezului din "Tara Lalelelor", cei cinci judecatori fiind de fapt slugile acestuia si ale sclavilor sai din Romania.Asadar, situatia aceasta, cea a incarcerarii lui Dragnea, pare sa fi fost singura metoda posibila de a-l indeparta de la butoanele puterii legislative in stat, de la manetele cu care manuia premierul din fruntea puterii executive si de la telefonul cu care ordona oamenilor sai din Consiliul Superior al Magistraturii si de la Curtea Constitutionala a Romaniei ce sa decida.Ceea ce este grav. Este ingrijorator de grav, cum spuneam. De ce este asa? Deoarece intregul edificiu institutional al domeniului apararii nationale, inclus in sectorul de securitate nationala, din Romania celui de-al doilea deceniu din acest nou mileniu, s-a dovedit complet incapabil sa rezolve o vulnerabilitate de securitate nationala asa cum a fost Dragnea.Este si mai grav cand ne gandim ca securitatea nationala a depins de acest om ce are o educatie sumara, o pregatire teoretica precara, o moralitate indoielnica, care demonstreaza atitudini publice jenante si deviatii comportamentale aflate la marginea patologicului. Om care s-a inconjurat de altii de acelasi calibru minor.Altii care sunt in continuare in fruntea puterilor legislativa, executiva si judecatoreasca din Romania, precum si in fotoliile de curteni constitutionali, curteni pe care trebuie sa ii mentionam separat, ei nefacand parte, dupa Constitutie, din nicio putere a statului.Cu astia ce facem? Ii lasam in pace, in ideea ca fara Dragnea nu mai sunt atat de nocivi? Sau le gasim vreo dovada ca au facut si ei vreo gainarie, acum vreo zece ani, cand erau casatoriti cu alti soti si alte soate, dupa care mai gasim si vreun alt complet de judecata, dispus sa ii trimita dupa gratii pentru gainaria aceea, deoarece altfel nu putem scapa de ei? Deoarece altfel ei vor continua sa vulnerabilizeze securitatea nationala si puterea militara a Romaniei, fara Dragnea in fruntea lor, de data asta?Ori, pur si simplu, dupa votul popular masiv de duminica, in favoarea democratiei, a domniei legii si a modului de trai colectiv occidental, ne apucam si noi sa facem curatenie in ograda securitatii si apararii nationale, cu instrumentele si cu oamenii care stiu sa faca acest lucru? Oameni si instrumente care nu sunt de resortul niciunei curti de justitie. Si care sunt sigur ca abia asteapta sa isi faca, in sfarsit, datoria.