Liviu Dragnea afla marti in ce penitenciar isi va ispasi pedeapsa

Fiind a doua zi de Rusalii, libera de la stat, nici comisia din penitenciar care va evalua dosarul fostului lider PSD nu lucreaza luni.Astfel, decizia va fi luata marti.Potrivit Digi 24, comisia va trebui sa stabileasca initial in ce fel de regim isi va executa pedeapsa.In mod obisnuit, daca o persoana este condamnata la mai mult de 3 ani de inchisoare , cum este si cazul lui Liviu Dragnea, pedeapsa se executa in regim inchis.Fostul lider PSD a petrecut perioada de carantina, in care a fost evaluat medical si psihologic, la inchisoarea din Rahova. Potrivit unor surse judiciare , acesta ar vrea sa ramana in continuare acolo si a depus deja o cerere in acest sens. Se pare ca el si-a exprimat intentia de a munci, fie la popota, fie in garaj.Liviu Dragnea are de isapsit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare, pronuntata in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman.