Liviu Dragnea, fata in fata cu magistratii care-i judeca contestatia impotriva condamnarii definitive

La primul termen al procesului, pe 12 noiembrie, fostul politician a fost adus incatusat in sala de judecata, dar a cerut termen pentru pregatirea apararii.Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac.Alte doua persoane din acest caz au facut demersuri similare:, fost director executiv adjunct la Protectia Copilului Teleorman, care a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare;, fost director general la aceeasi institutie, condamnata la 3 ani, 7 luni de inchisoare.Inalta Curte a decis conexarea celor 3 cazuri intr-un singur dosar.Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, iar unul dintre motivele pentru care poate fi depusa este cel potrivit caruia "instanta nu a fost compusa potrivit legii".Aparatorul Olgutei Sefu, avocatul Toni Neacsu, explica pentru Ziare.com, la sfarsitul lunii octombrie, care erau motivele pentru care a facut acest demers. Acestea privesc modul in care au fost trase la sorti completurile de 5 judecatori de la ICCJ.Totul in baza unei decizii date de un judecator de contencios-administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat, pe 2 octombrie, o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.", explica Toni Neacsu.La termenul din 10 noiemebrie, si avocatul fostei sefe de la Protectia Copilului Teleorman, Floarea Alesu, a explicat care sunt motivele de contestatie in anulare: modul de compunere a completurilor si o posibila incompatibilitate a 4 din cei 5 judecarori care au pronuntat sentinta. Decizia de condamnare a fost data cu opinia separata a unui judecator.", a declarat avocatul.Al doilea motiv invocat este ca patru membri ai completului si-ar fi judecat propria cauza: ei ar fi facut parte din completurile nespecializate in faza de fond si ar fi trebuit sa astepte decizia CCR in acest caz.