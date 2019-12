Liviu Dragnea, mesaj pe Facebook de 1 decembrie: Tara mea draga, am renuntat la libertate de dragul tau

Foto: Captura Facebook/Liviu Dragnea

Ziare.

com

"La multi ani, Romania! Tara mea draga, ti-am respectat cu sfintenie toate traditiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet si in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot si ti-am dedicat tie intreaga mea viata. De dragul tau am sacrificat tot si am facut ce am stiut mai bine sa te ajut sa cresti mare, sa fii bogata si puternica. Am renuntat la multe momente alaturi de familia mea, am ratat multe evenimente din viata copiilor mei, mi-am asumat in cele din urma chiar si renuntarea la libertate, de dragul tau", a scris pe Facebook Liviu Dragnea El mai spune ca si-a dorit sa te vad puternica, sa vada cum copiii Romaniei mananca mancare romaneasca, sanatoasa si naturala, nu alimentele pline de chimicale refuzate de altii."Mi-am dorit sa vad cum batranii tai isi recapata demnitatea, cum in tinerii tai reinvie speranta unui viitor mai bun, aici! Mi-am dorit sa ne pastram padurile acolo unde le e locul si nu in buzunarele exportatorilor straini de cherestea. Mi-am dorit sa vad campurile din Romania pline de grane si economia romaneasca cum creste, mi-am dorit sa le arati tuturor celor care se indoiesc de tine ca tu poti! Tu poti fi tot ceea ce nu te-au lasat niciodata sa devii, tu poti fi tot ceea ce viseaza copiii romani ca ai putea fi! Eu inca iti doresc toate acestea si inca cred in tine. Indiferent prin cate greutati trebuie sa trec, indiferent cat ma vor chinui ca sa ma dezic de tine, eu nu voi renunta niciodata sa te iubesc si sa cred in tine", a conchis fostul presedinte al PSD.Liviu Dragnea este incarcerat in Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare , condamnare definitiva dispusa de ICCJ in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC.