Liviu Dragnea, vizitat la Penitenciarul Rahova de fiu si de iubita

Valentin Dragnea si Irina Tanase, fiul, respectiv iubita lui Liviu Dragnea, s-au prezentat, joi, la Penitenciarul Rahova, pentru a-l vizita si pentru a-i aduce mai multe obiecte necesare.Ce doi au iesit dupa o ora, insa au refuzat sa spuna in ce forma se afla Liviu Dragnea sau ce a cerut sa i se aduca. Irina avea la ea o valiza, iar o persoana care o insotea ii tinea o umbrela in fata pentru a limita accesul presei.Liviu Dragnea a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde se afla in carantina pentru o perioada de 21 de zile.Fostul lider PSD a fost condamnat la inchisoare de 3 ani si 6 luni cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva.Pana acum, Dragnea a fost vizitat la inchisoare doar de avocata sa Flavia Teodosiu.Marti, aceasta a dat cateva detalii despre starea de spirit a fostului sef PSD."Greu (a primit vestea, n.r.) . Orice om care s-ar afla intr-o situatie ca asta ar fi... Credeti ca este ceva placut? E in regula. (...) Am vorbit. Este un barbat minunat, dar starea de spirit este ca a oricarui om care este intr-o situatie de genul acesta", a declarat Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea, la iesirea din Penitenciarul Rahova, unde l-a vizitat pe Dragnea.Potrivit lui Teodosiu, nu au fost inca abordate discutii privind o eventuala cale de atac: "Acestea sunt strategii care urmeaza, ne gandim".Flavia Teodosiu a mai spus ca Dragnea nu se astepta la o decizie de condamnare."Cum sa se astepte cand un om se considera un om nevinovat? (se astepta la verdict, n.r.) ", a spus avocatul.