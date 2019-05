Politia infirma informatiile din presa: Masina cu care a fost dus Dragnea la Rahova are polita RCA valabila

Ziare.

Comisarul-sef Radu Gavris, adjunctul Politiei Capitalei, a precizat pentruca Dacia Duster cu care seful PSD a intrat in penitenciar are drept de circulatie si RCA valabil. Insa polita nu se face pe numarul de inmatriculare pentru masinile Politiei, ci pe seria de la motor.Explicatiile vin dupa ce Newsweek a scris ieri ca a verificat pe site-ului Autoritatii de Supraveghere Financiara, in baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto (RCA), daca masina respectiva are asa ceva si a descoperit ca nu.Insa jurnalistii respectivi au cautat numarul masinii, nu seria de la motor, ne-a explicat Radu Gravris.Amintim ca Dragnea a fost dus la inchisoare ieri, dupa condamnarea definitiva primita in Dosarul Angajarilor fictive din Teleorman, cu o masina a Politiei Capitalei, mai exact un Duster care l-a ridicat de acasa si l-a introdus pe poarta de la Rahova.