PSD l-a impus pe Ciolacu in locul lui Dragnea ca sef al Camerei Deputatilor

Marcel Ciolacu a obtinut 172 de voturi

Art. 22 din Regulamentul Camerei Deputatilor

Foto: Digi24 TV

Sedinta de plen a fost condusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu (PSD), care a preluat interimatul dupa incarcerarea lui Dragnea.Inainte de vot, PSD a facut doua miscari de negociere: Comisia Juridica din Senat a stabilit ca DNA poate incepe in sfarsit urmarirea penala a liderului Calin Popescu Tariceanu (decizia finala urmand sa fie luata prin vot in plen), iar partidului condus de Victor Ponta, Pro Romania, i s-a promis ca i se va accepta formarea unui grup propriu, ceea ce s-a si intamplat astazi.Surprinzator si fara explicatii, liderul grupuluia cerut amanarea votului pentru sefia Camerei Deputatilor cu o saptamana. Propunerea a fost respinsa la vot, dupa consultari indelungate intre partide.Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu au negociat intr-un birou dintr-o alta aripa a Camerei Deputatilor, separat de colegii lor, relateaza presa.La final, castigator a fost declarat Marcel Ciolacu, cu 172 de voturi. Raluca Turcan a obtinut 100 de voturi, iar Kelemen Hunor, 20 de voturi.Marcel Ciolacu a fost felicitat calduros de Mihai Tudose, fostul sau coleg si fost premier, care a demisionat din PSD si este acum in partidul Pro Romania, alaturi de Victor Ponta.- Deputatul USR Ionut Mosteanu a declarat la Digi24 ca Opozitia negociase amanarea votului pentru inca o saptamana, insa partidul lui Victor Ponta ar fi cedat astazi, dupa ce PSD a acceptat formarea propriului grup parlamentar pentru Pro Romania, si l-ar fi sustinut prin vot pe Marcel Ciolacu, alaturi de cei de la ALDE si de o parte dintre deputatii minoritatilor.anunta rezultatul oficial al votului.Din numarul total al deputatilor - 328, au fost prezenti 303. 11 voturi au fost anulate., Kelemen Hunor - 20 de voturi, iar Raluca Turcan - 100 de voturi., cu care isi face o fotografie de grup, dupa ce ar fi obtinut. Raluca Turcan a obtinut 100 de voturi, anunta Digi24. Se asteapta rezultatul oficial.. Comisia de numarare si validare preia urnele cu buletinele de vot si merge in sala Biroului Permanent pentru a stabili rezultatele.- Printrese numara Victor Ponta (Pro Romania) si Liviu Plesoianu (PSD), dar si Varujan Vosganian (ALDE).- PSD si-a mobilizat la vot chiar si ministrii care sunt si deputati. Ana Birchall si Natalia Intotero, sustinute de PSD pentru functiile de ministru de Justitie si respectiv ministru pentru Romanii de pretutindeni, sunt prezente si au votat.- Olguta Vasilescu ii cearta pe toti cei care nu ii respecta indicatiile. "De ce ati luat buletinul inainte? Nu e corect. Am rugamintea la chestori sa nu dati buletinele daca nu sunt strigati colegii. Chiar vreau sa fie o procedura foarte corecta", spune ea.", ii atrage Vasilescu atentia unei colege.- Lia Olguta Vasilescu cheama un chestor sa il opreasca pe un deputat USR care filmeaza desfasurarea votului si nu vrea sa inceteze de bunavoie.- Incepe votul secret, cu buletine de vot.conduce procedura, facand apelul nominal prin care deputatii sunt invitati sa voteze.Florin Roman (PNL) este nemultumit ca nu este lasat sa ia cuvantul de la microfon.se adreseaza colegilor."Am crezut ca azi e o prezentare a candidatilor, ma pregatisem in acest sens. Lucrurile stau altfel", spune el."Democratia are multe sensuri, in 2017 presedintele Frantei a castigat alegerile cu 66%, e presedinte si acum. Duminica a obtinut un scor de 23%, nu i-a cerut nimeni demisia, fiindca nu mai are majoritate. Democratia inseamna mandat de 4 ani", a spus el, in aplauzele colegilor."Am facut destule greseli, care ne-au costat, deoarece poporul are intotdeauna dreptate", a adaugat Ciolacu."Eu in politica nu am avut niciodata dusmani. Am avut prieteni, colaboratori, parteneri, dar niciodata dusmani. Am sa am in continuare numai adversari politici, niciodata dusmani", conchide el.isi prezinta candidatura."Lucrurile sunt simple. Trebuie sa gasim o solutie prin care vom restabili echilibrul, vom reda Camerei Deputatilor rolul de for legislativ. Sa cautam impreuna solutii la problemele acestei tari. Restabilirea echilibrului in Parlament se poate face si de un reprezentant al unei formatiuni mai mici", a spus liderul UDMR."Cred ca persoana si experienta mea de 20 de ani demonstraza ca pot cauta solutii si consens. Nu avem nevoie de dezbinare", mai adauga el.- "Nu mai acceptam sa fim mintiti. Nu cred ca romanii si-au dorit sa fie Raluca Turcan sefa Camerei Deputatilor", s-a aratat indignat liderul deputatilor PSD.- Candidatii sunt invitati sa isi sustina pozitiile.spune ca romanii au votat duminica pentru o justitie dreapta, USR a fost confirmat prin vot, iar PMP a intrat in PE. Romanii au condamnat "inselatoria uriasa de incredere pe care un grup din PSD si ALDE ne-a furnizat-o in ultimii doi ani si jumatate", mai spune ea, printre altele.Discursul a fost in permanenta intrerupt de vociferarile deputatilor Puterii.Raluca Turcan admite ca, daca ne uitam la cifre, "sansele sunt mici" ca ea sa castige confruntarea cu candidatul PSD, dar spune ca "este un gest de responsabilitate" pe care si-l asuma candidand., cere de la tribuna ca votul sa fie cu adevarat secret, adica PSD si ALDE sa nu isi mai supravegheze colegii cand depun buletinele in urna. Propunerea e ironizata de PSD cu aplauze si nu are urmari.- Se supune la vot cererea liderului de grup UDMR de amanare a votului pentru sefia Camerei Deputatilor. Propunerea a fost respinsa, anunta presedintele de sedinta."Procedam la alegerea presedintelui Camerei Deputatilor", anunta Carmen Mihalcescu.PSD anunta ca propunerea social-democratilor este, iar PNL o vrea pe, candidatura sustinuta si de USR si PMP.UDMR il propune la sefia Camerei Deputatilor pe Kelemen Hunor.Se constituie comisia de numarare a voturilor, conform regulamentului.- Presedintele de sedinta invoca doua decizii ale CCR si il invita pe Daniel Constantin sa anunte constituirea unui nou grup parlamentar, cel al deputatilor Pro Romania.Cererea este supusa la vot.- Rand pe rand deputatii revin in sala si in curand va incepe sedinta in care se va da votul secret pentru noul presedinte al Camerei.Conform- "O sa vedem cum se va vota, sa vedem rezultatul votului", a spus, intrebata de jurnalisti daca PSD si-a asigurat voturile necesare pentru a pastra sefia Camerei Deputatilor dupa negocierile purtate cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.- Deputatii PSD sunt stransi in sala lor de grup si o asteapta peintr-un birou dintr-o alta aripa a Palatului Parlamentului, relateaza Antena3.Functia de presedinte al Senatului este conditionata de PSD de votul pentru sefia Camerei, relateaza sursa citata. Cel mai probabil, s-a ajuns la o intelegere.- Sedinta este in continuare suspendata., au declarat surse din Camera Deputatilor pentru- Consultarile intre partide inca nu s-au incheiat si nu sunt semne ca sedinta va incepe prea curand.. Intre timp, presa relateaza ca Viorica Dancila i-ar fi primit la Guvern in aceasta dimineata pe fostul presedinte al PSD Mircea Geoana, dar si pe ambasadorul SUA, Hans Klemm.- Digi24 anunta ca s-au depusRezultatele consultarilor intre partide nu sunt clare. Cei de la putere spun ca ALDE nu mai e atat de convins sa il sustina pe Marcel Ciolacu, dupa ce s-a intamplat azi la Senat, iar cei din Opozitie spun ca s-ar fi inteles sa se amane votul, ca sa se poata organiza mai bine. Se pare ca UDMR si-ar dori sa mai negocieze cu PSD, dar si cu Opozitia, relateaza Digi24., discuta in sala de plen cu liderul UDMR, deputatul Kelemen Hunor, si cu deputatii PNL Adriana Saftoiu si Gigel Stirbu. Mai participa la discutii si Attila Korodi (liderul deputatilor UDMR), dar si Ionut Mosteanu (USR).- Incepe sedinta.. Presedintele de sedinta cheama liderii de grup la prezidiu, pentru consultari., cere sa nu se supuna votului propunerea UDMR, dar sa se voteze o pauza de consultari intre liderii de grup.Presedintele de sedinta precizeaza ca "pauza de consultari nu se supune votului" si anunta: "Pauza de consultari 30 de minute".Sedinta ar trebui sa se reia la ora 13:00.- Se poarta ultimele negocieri. Lia Olguta Vasilescu si Florin Iordache discuta cu Paul Stanescu, Marcel Ciolacu, dar si cu senatorul Claudiu Manda ().- Daca la Senat presiunile PSD au mers in directia ALDE, Calin Popescu Tariceanu fiind la mana senatorilor social-democrati in dosarul DNA, la Camera ele se indreapta catre Pro Romania, caruia i se face o oferta de negociere.Astfel, Marcel Ciolacu, propunerea PSD pentru sefia Camerei Deputatilor, a declarat miercuri dimineata ca trebuie recunoscut grupul Pro Romania in Parlament, lucru refuzat pana acum, relateaza Mediafax.- USR cere suspendarea activitatilor Comisiei Iordache."Am depus astazi o cerere pentru suspendarea Comisiei Speciale gandite de Liviu Dragnea, Comisia Iordache, urmand a depune cereri si pentru desfiintarea Comisiilor pentru modificarea legilor securitatii nationale si Comisiei de Ancheta a Serviciului de Paza si Protectie. Toate trebuie sa dispara. (...)Avem de reconstruit o noua Romanie, iar intr-o Romanie unde justitia este egala pentru toti, oameni precum Iordache, Serban Nicolae ori Nicolicea nu au ce cauta", a scris deputatul USR Adrian Prisnel pe Facebook.- In paralel, la Senat, Comisia Juridica a votat pentru ridicarea imunitatii lui Tariceanu in dosarul in care procurorii DNA cer inceperea urmaririi penale a presedintelui ALDE. Decizia fusese amanata de mai multe ori pana acum, iar votul final urmeaza sa fie dat de plenul Senatului.ALDE nu a luat inca o decizie cu privire la continuarea parteneriatului cu PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.- Presedintele de sedinta invita, conform procedurii, liderii de grup parlamentar sa depuna la secretariatul general candidaturile pentru sefia Camerei Deputatilor, sesiunea de vot final urmand sa inceapa la ora 12:00. Pe ordinea de zi se afla si alte proiecte de lege.Noul presedinte va fi ales prin vot secret, conform regulamentului.Pana acum si-au anuntat candidaturile Marcel Ciolacu (PSD) si Raluca Turcan (PNL), care este sustinuta si de USR si PMP. Victor Ponta (Pro Romania) si Kelemen Hunor (UDMR) nu au spus pe cine sustin partidele lor.- Au fost citite de la tribuna hotararile de vacantare a locului de deputat si a functiei de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia definitiva a ICCJ de condamnare la inchisoare a lui Liviu Dragnea.Ambele hotarari au fost votate electronic si au intrunit unanimitatea -pentru prima si, diferenta fiind data de venirea la sedinta a mai multor deputati care intarziasera.In ceea ce priveste locul lui Dragnea in Camera Deputatilor, el ar putea fi luat de un pesedist de 72 de ani din Teleorman , urmatorul pe lista de candidati din judet la ultimele alegeri.