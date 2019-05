Si daca Liviu Dragnea scapa de inchisoare in cateva saptamani?

Cat de repede s-ar putea libera Liviu Dragnea?

ARTICOLUL 146 din Constitutie

Ziare.

com

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv luni, 27 mai, de Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost inchis in aceeasi zi la Penitenciarul Rahova, primind o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul "Bani pentru copii".Si, totusi, Liviu Dragnea ar putea reveni in libertate foarte repede, soarta lui depinzand de votul pe care il vor da membrii Curtii Constitutionale miercurea viitoare.CCR a amanat de patru ori pana acum sa ia o decizie in cazul sesizarii depuse de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in numele presedintelui Liviu Dragnea, cu privire la constituirea completurilor specializate pe coruptie la ICCJ.Intrebat dedaca decizia CCR din 5 iunie ar putea influenta soarta lui Liviu Dragnea, fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a raspuns: ""."Daca in data de 5 iunie vor admite sesizarea si vor declara conflict,- tot ce s-a judecat de completele pe care le vor declara nelegal constituite.Si nu este doar parerea mea, s-a intamplat deja, atunci cand CCR a decis pe completele de 5 judecatori si cand au fost pusi in libertate Dan Sova, Rudel Obreja, Elena Udrea, Alina Bica, Constantin Nita... Tot despre condamnati aflati in inchisoare era vorba. Acestia sunt cunoscuti, dar mai sunt unii pe care nu ii stim si nu i-a urmarit nimeni", ne-a spus Augustin Zegrean.Fostul presedinte al CCR a subliniat, insa, ca "ce se intampla nu este corect".. Ce s-a intamplat inainte de declararea unei legi ca neconstitutionala se bucura de prezumtia de constitutionalitate pana la data deciziei. Ce s-a facut in baza acelei legi ramane bun facut.Numai ca aici suntem in prezenta unui, nu o lege este declarata neconstitutionala, ci faptul ca instantele nu au respectat o lege data de Parlament, lege conform careia cauzele de coruptie se judeca de complete special constituite.In situatia data, doamna presedinte al ICCJ a declarat (eu am vazut-o!) ca la ei toate completele de 3 judecatori au fost declarate ca fiind complete care judeca si cauze de coruptie. Dar nu stiu daca argumentul acesta ii satisface pe domnii judecatori de la CCR", a mai comentat Augustin Zegrean.In schimb, alti specialisti in drept sustin ca decizia CCR din 5 iunie nu il mai ajuta pe Liviu Dragnea.Totusi, Liviu Dragnea nu va iesi in aceeasi zi din inchisoare, daca se va admite sesizarea de catre CCR, "ci, in care sa spuna ca el este tinut acolo, desi a fost condamnat de un complet nelegal constituit", a adaugat acesta.Insa presedintele PSD ar iesi "foarte repede" din spatele gratiilor, mai spune Augustin Zegrean, facand trimitere la cazul precedent, candAugustin Zegrean subliniaza ca, daca ii va fi favorabila decizia CCR, dosarul lui Liviu Dragnea ""."Cu aceleasi probe, aceiasi martori, dar cu un alt complet. Insa exista pericolul prescriptiei, pentru ca exista o prescriptie de raspundere penala care se aplica indiferent ce s-ar intampla. Daca nu l-ai condamnat pana la data implinirii termenului, salut!Sa speram ca nu va face CCR asa ceva, dar am inteles din presa ca s-a dat o decizie in urma cu o saptamana in care se spunea ca s-a respins o cerere a PNL prin care se solicita sa se constate ca Iordache nu avea dreptul sa sesizeze Curtea", a adaugat fostul presedinte al CCRIntrebat daca, in opinia sa, Florin Iordache avea dreptul sa sesizeze CCR in numele lui Liviu Dragnea, Augustin Zegrean a raspuns ferm "Nu" si a argumentat.. Legea spune ca sesizarea de neconstitutionalitate poate fi facuta de presedintele Camerei Deputatilor, dar nu spune 'sau inlocuitorul acestuia'.Sesizarea la CCR nu se poate delega, in situatia asta. Vicepresedintele Florin Iordache poate fi lasat sa tina locul la conducerea sedintelor, dar nu sa faca ce spune Constitutia ca poate sa faca numai presedintele Camerei Deputatilor. Sa nu uitam caCert este ca nu putea Florin Iordache sa faca sesizarea de neconstitutionalitate pe conflict juridic", a conchis Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale."Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:(...)e) solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii."