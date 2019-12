Tribunalul UE i-a respins cererea lui Liviu Dragnea. I-ar fi permis rejudecarea dosarului care l-a bagat in inchisoare

Ziare.

com

Dragnea a cerut urmatoarele:"Constatarea incalcarii de catre autoritatea judecatoreasca reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a prevederilor obligatorii ale tratatelor si anume normele obligatorii din Titlul V spatiul de libertate, securitate si justitie reglementate in Art. 67 din TFUE;[constatarea] incalcarii prevederilor Art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene in sensul ca a judecat cauza subsemnatului in fond, fara sa existe complet de judecata specializat pe fapte de coruptie, astfel cum a statuat inclusiv Curtea Constitutionala a Romaniei prin decizia din 5 iulie 2019 pronuntata in dosarul 642E/25.03.2019;[constatarea] abuzului de putere manifestat explicit de catre autoritatea judecatoreasca in sensul ca a ignorat obligatia din Art. 267 alineat 3 din TFUE in legatura cu cererea de trimitere cu titlu preliminar in interpretarea tratatelor, cerere care a fost formulata in termenul legal la instanta nationala, in conformitate cu Art. 267 alineat 1 litera (a) si (b) din TFUE", potrivit ordonantei tribunalului Tribunalul UE a respins insa solicitarea lui Dragnea, aratand ca este "vadit necompetent" sa judece o actiune."Tribunalul se considera suficient de lamurit de actele dosarului si decide, in aplicarea acestui articol, sa se pronunte fara continuarea procedurii.In prezenta cauza, prin cererea formulata, reclamantul urmareste, in esenta, ca Tribunalul, pe de o parte, sa se pronunte cu privire la o decizie a unei autoritati judiciare nationale precum si a tuturor actelor subsecvente si, pe de alta parte, sa dispuna obligarea autoritatii judiciare parate sa rejudece cauza cu care a fost sesizata.Competenta Tribunalului este prevazuta la articolul 256 TFUE, astfel cum este precizat de articolul 51 din Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit acestor dispozitii, Tribunalul este competent sa judece actiunile formulate, in temeiul articolului 263 TFUE, numai impotriva actelor institutiilor, organelor, oficiilor sau agentiilor Uniunii.In speta, este evident ca autorul actului atacat nu este nici o institutie, nici un organ, nici un oficiu si nici o agentie a Uniunii. (...) Rezulta din consideratiile care preceda ca prezenta actiune trebuie respinsa din motive de necompetenta vadita, fara a fi necesara notificarea acesteia catre parata", arata tribunalul.