Un nou termen in procesul in care iubita lui Dragnea si femeile PSD au dat in judecata Times New Roman

Actiunea in instanta a fost inregistrata la 30 aprilie, dupa ce, in 25 aprilie, site-ul Times New Roman a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru injurii la adresa partenerei lui Liviu Dragnea, Irina Tanase.Vizati de demersul Irinei Tanase, Vioricai Dancila, Gabrielei Firea, Liei Olguta Vasilescu si al lui Carmen Dan sunt Infant Media SRL, care administreaza Times New Roman, administratorul firmei, redactorul - sef si autorul articolului, Ovidiu Eftimie.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis aplicarea sanctiunii contraventionale in cuantum de 5.000 de lei pentru Infant Media SRL, care administreaza publicatia, cu 5.000 de lei pentru autorul articolului, 3.000 lei pentru editorul sef si 3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL si obligatia de a publica pe www.timesnewroman.ro un rezumat al hotararii in speta (pentru o perioada de 30 de zile), precum si in doua cotidiene nationale."Articolul postat pe pagina de internet www.timesnewroman.ro, din data de 12.03.2018, cu titlul 'Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-isti, ...', prin care se creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate al acestora conform art. 2, alin.1. si art 15. din O.G. 137/2000, republicata".