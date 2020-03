Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

Riscurile neimplementarii

Rolul avocatului general

Tergiversarea, legata de Liviu Dragnea

ONPCSB a redactat cu intarziere

Evgeni Tanchev mai cere ca CJUE sa declare ca, intrucat nu a adoptat, pana la 26 iunie 2017, masurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, in orice caz, intrucat nu a comunicat aceste masuri Comisiei, Romania nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 67 din directiva mentionata.," este propunerea avocatului general.Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Tanchev arata care sunt riscurile neimplementarii acestui act la timp."Efectele neindeplinirii de catre Romania a obligatiilor de a transpune Directiva 2015/849 asupra intereselor publice si private pot fi de asemenea considerate semnificative, avand in vedere ca, astfel cum a aratat Comisia,Acest fapt este ilustrat, de exemplu, de Rezolutia Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la stadiul punerii in aplicare a legislatiei Uniunii de combatere a spalarii banilor, care,, a salutat initierea de catre Comisie a unor proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva statelor membre care nu au transpus Directiva 2015/849 si le-a indemnat sa procedeze astfel in cel mai scurt timp," se arata in concluziile lui Tanchev.Concluziile avocatului general pot fi accesate pe site-ul CJUE. Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro. Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.Din momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, guvernele de la Bucuresti nu au facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles. Desi in intarziere, Guvernul Dancila a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.Opozitia a acuzat ca tergiversarea transpunerii a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, si pe baronii locali si au aratat cu degetul catre firma Tel Drum."In baza directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR, in iunie 2018.Fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica in iulie 2018 ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).De la inceputul lunii martie 2018, proiectul a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului."In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea.Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern", declara Razvan-Horatiu Radu.