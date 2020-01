Desi toti magistratii Inaltei Curti sunt specializati in judecarea proceselor de coruptie, sefii ICCJ infiinteaza 9 completuri specializate

Experienta profesionala

Inalte standarde de profesionalism

Integritate si evaluare profesionala

Decizia a fost luata pe 16 decembrie 2019, potrivit ordinii de zi a sedintei Colegiului de conducere al ICCJ.In acest ordin sunt prezentate criteriile pentru determinarea specializarii judecatorilor in materia faptelor de coruptie. Potrivit documentului, "toti judecatorii Sectiei Penale indeplinesc criteriile de specializare pentru judecarea faptelor de coruptie."Acest punct de vedere a fost sustinut constant de fosta sefa a Inaltei Curti, Cristina Tarcea, inainte ca CCR sa decreteze ca completurile de 3 judecatori de la instanta suprema au fost constituite nelegal.CCR a mai decis in iulie 2019 ca CSM si Colegiul de conducere al ICCJ ar fi trebuit sa elaboreze un set de reguli care sa garanteze specializarea completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosare de coruptie, atata timp cat in Romania "legea a instituit completuri specializate", ceea ce inseamna ca "judecatorii sunt si trebuie sa fie specializati".Faptul ca nu a fost condamnat in faza de fond de un complet specializat in judecarea faptelor de coruptie este motivul principal pentru care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, cere eliberarea din penitenciar.Din Colegiul de conducere al ICCJ fac parte presedintele instantei, cei doi vicepresedinti si alti 7 judecatori, printre care si sefi de sectii.- Judecatorii au judecat infractiuni de coruptie la instantele de fond de unde provin/ procurorii au instrumentat cauze de coruptie in cadrul structurilor DNA de unde provin;- Judecatorii au fost desemnati anterior sa judece in compunerea completurilor de fond, in conditiile Legii nr.78/2000, atat la instantele de fond, cat si la Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Judecatorii au o vechime considerabila, de cel putin 15 ani.- Judecatorii au solutionat cauze de coruptie atat in cadrul sectiei, in completuri de fond, cat si in completurile de 5 judecatori;- O vasta experienta profesionala dobandita, menita sa asigure un grad inalt de formare.- In cadrul proceselor de evaluare a activitatii profesionale judecatorii au obtinut numai calificative de "Foarte bine";- Absenta problemelor de integritate ori a sanctionarii disciplinare a judecatorilor.- Asa cum am aratat, potrivit Colegiului de conducere a Inaltei Curti, toti "judecatorii Sectiei Penale indeplinesc criteriile de specializare pentru judecarea faptelor de coruptie."Decizia Colegiului poate fi accesata pe site-ul Inaltei Curti.