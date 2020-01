Dragnea isi recuza judecatorul care trebuia sa-i solutioneze cererea de eliberare. Iata argumentele

Aparat de doi avocati

Solicitarea a fost facuta in dosarul in care Liviu Dragnea sustine ca este detinut ilegal si cere sa fie pus de indata in libertate.Judecatorul a decis trimiterea acestei cereri catre presedintele Tribunalului Bucuresti, cel care o va trimite, ulterior, catre un complet competent pentru a judeca cererea de recuzare. Un alt judecator urmeaza sa decida daca acest caz va fi judecat de Manuela Orzata sau de alt magistrat.Liviu Dragnea a fost adus de la Penitenciarul Rahova la Tribunalul Bucuresti si este aparat de doi avocati, Corneliu Liviu Popescu si Flavia Teodosiu.Cererea de recuzare a venit dupa ce avocatii au observat ca Manuela Orzata facuse o cerere de abtinere in acest caz, solicitare care a fost respinsa.", spune avocatul Liviu Popescu.In fata judecatorului, Popescu a aratat ca Manuela Orzata a semnat o cerere adresata de Forumul Judecatorilor din Romania catre CSM de aparare a independentei a sistemului judiciar "fata de doua categorii de afirmatii facute de clientul nostru intr-o manifestatie publica si intr-o emisiune politica.""Afirmatiile vizau faptul ca oamenii politici trebuie pusi in catuse si ca aceasta nu este justitie...," insista aparatorul fostului lider PSD."Cazul nostru () vizeaza chiar cele criticate atunci de clientul nostru. Este vorba de opinia sa fata de unele manifestari din justitie. E greu de conceput ca astazi sa considerati ca opiniile sale sunt de actualitate si ca el crede ca a fost condamnat ilegal," insista Liviu Popescu.Manuela Orzata este al doilea judecator care intra in acest caz. Cazul fusese intial repartizat Rebeccai Zinca Dinu, care a facut o cerere de abtinere in acest caz, dupa ce mass-media a scris ca aceasta a participat la un protest al magistratilor pe scarile Palatului de Justitie.Avocatii lui Dragnea au mentionat in aceasta cerere "habeas corpus" - un concept care provine din epoca medievala, prin care politicianul cere sa fie adus de indata in fata unui judecator pentru a constata ca este detinut ilegal din data de 10 octombrie 2019, cand a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie a Curtii Constitutionale.