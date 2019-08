Pe urmele lui Dragnea: Controversatul colonel SRI Dragomir da in judecata Comisia Europeana

Solicitarea fostului colonel

Este al doilea proces pe care un roman il deschide Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE) . Pionerul acestor actiuni judiciare este fostul lider PSD, Liviu Dragnea, aflat acum la inchisoare.Politicianul acuza Comisia Europeana ca nu i-ar fi acordat dreptul la aparare si nu i-ar fi respectat prezumtia de nevinovatie in cazul in care OLAF a investigat fraudele cu bani europeni de care s-ar face vinovata societatea Tel Drum.Daniel Dragomir cere Comisiei Europene daune morale de 2 euro, potrivit portalului Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Fostul colonel SRI sustine ca oficialii Comisiei Europene nu si-ar fi indeplinit obligatiile legate de independenta justitiei cuprinse in hotararea de instituire a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), in tratate si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene."Comisia Europeana a omis cu intentie sa-si indeplineasca obligatiile ce tin de protectia statului de drept, a independentei justitiei din Romania, in fata asaltului Serviciului Roman de Informatii asupra sa si a dreptului reclamantului la un proces echitabil", se plange Dragomir.Al doilea motiv al cererii de chemare in judecata ar fi omisiunea Comisiei Europene de a-si fi indeplinit obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal."Comisia Europeana fie nu si-a indeplinit, fie si-a indeplinit de o maniera pur formala obligatia de a verifica modul de respectare a directivelor si regulamentelor europene in materie de protectie a datelor cu caracter personal", sustine Dragomir.Locotenent-colonelul (r) Daniel Dragomir, fostul sef al Sectoarelor Informativ- Operative din Directia Generala de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.Procurorii DNA au contestat decizia, iar cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. Urmatorul termen de judecata este pe 13 septembrie, potrivit portalului instantelor. In dosar mai este trimisa in judecata si sotia acestuia, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir. Femeia a fost condamnata in faza de fond la un an de inchisoare cu suspendare.