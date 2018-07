Dragnea ii raspunde lui Iohannis privind modificarea Legilor Justitiei: Nu vad de ce

Legea privind organizarea judiciara a intrat in vigoare, dar nu poate fi aplicata

Ziare.

com

"Tinem cont de punctul de vedere al presedintelui, numai ca nu avem de ce sa modificam", a replicat liderul PSD, marti, intrebat fiind daca va tine cont de parerea lui Iohannis."Legea (304/2004 a organizarii judiciare - n.red.) a fost dezbatuta transparent, votata, atacata la Curte, intoarsa, a parcurs toate procedurile. Nu vad de ce ar trebui sa reluam o dezbatere. A fost promulgata si trebuie pusa in aplicare", a adaugat Dragnea.Intrebat despre punctul de vedere exprimat de Comisia de la Venetia referitor la sectia speciala de anchetare a magistratilor care este infiintata prin noua lege de organizare judiciara, Dragnea a raspuns ca "CCR nu numai ca a declarat constitutionala acea prevedere, ci a intarit si a spus ca infiintarea acelei sectii contribuie la independenta magistratilor".Liderul PSD a subliniat inca o data ca aceasta noua sectie nu ii va intimida pe magistrati.Cat despre recomandarile Comisiei de la Venetia, Dragnea a spus simplu: "O sa le tratam cu atentie pe fiecare"Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a finalizat toate caile de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge, ceea ce s-a si intamplat vineri. Seful statului a cerut, insa, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentara sa reintroduca Legile Justitiei in circuitul parlamentar si sa le corecteze."Solicit Parlamentului sa reintroduca aceste legi in circuitul parlamentar si sa le corecteze, asa cum solicita cei avizati. Este imposibil de evitat. Este imposibil sa se mearga mai departe cu o lege care a primit aviz negativ inclusiv de la Comisia de la Venetia", a afirmat Klaus Iohannis.La randul sau, sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat , marti, ca Legea 304, promulgata de presedintele Klaus Iohannis, face referire la texte din legile 303 si 317 care inca nu au intrat in vigoare si a afirmat ca, daca nu vor fi luate masuri organizatorice, aceasta nu va produce efecte."Ieri (luni - n.red.) a intrat in vigoare Legea 304, care nu cuprinde niste dispozitii tranzitorii si sunt foarte curioasa daca se va face ceva in sensul facilitatii intrarii in vigoare a acestor dispozitii legale, atata timp cat aceasta lege face referire la niste texte din modificarile aduse legilor 317 si 303 care nu au intrat inca in vigoare. Dar vad ca nu intereseaza pe nimeni", a subliniat Cristina Tarcea.Celelalte doua legi ale Justitiei la care face referire sefa ICCJ, 303 si 317, se afla pe masa CCR, care a stabilit termen de dezbatere abia in a doua jumatate a lunii septembrie.