Dragnea: Romania nu are sef al Armatei pentru ca nu vrea Iohannis. E fara precedent intr-un stat NATO

"Romania nu are sef al Armatei pentru ca nu vrea Iohannis. E ceva fara precedent intr-un stat NATO. De ce face asta? Ca sa capete un nou mandat si sa scape de relele pe care le-a facut. (...) Singurul partid care poate apara interesele Romaniei care se poate bate cu oricine pentru aceasta tara e PSD ", a declarat Liviu Dragnea, duminica la Targu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizatia PSD Gorj.Reactia liderului PSD vine in contextul in care Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca ca sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie.Ulterior, premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les , au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.Totodata, MApN a cerut in instanta decretului semnat de Iohannis, iar magistratii l-au suspendat pana la solutionarea dosarului. In acest moment, Statul Major al Apararii este condus de un loctiitor.