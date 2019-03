Liviu Dragnea ii ofera functii compensatorii Olgutei Vasilescu

Ziare.

Liviu Dragnea a certat chiar o jurnalista care l-a intrebat despre felul in ca5re Olguta Vasilescu s-a intors in Guvern "pe usa din dos", cu referire la functia de consilier onorofic al prim-ministrului Dancila. Aceasta exprimare, spune Dragnea, nu s-ar potrivi femeilor, in saptamana 1 - 8 martie.Suntem intre 1 si 8 martie, intre voi, fetele, chiar nu puteti sa va abtineti in saptamana asta? Cum sa vorbesti atat de urat de Olguta Vasilescu? Cum sa intre pe usa din dos?", a replicat Dragnea.La mijlocul lunii februarie, Olguta Vasilescu a anuntat ca renunta sa forteze intoarcerea in Guvern si isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dupa ce a fost respinsa in repetate randuri de presedintele Klaus Iohannis.A revenit totusi, dar la un nivel mult mai modest: va fi consilier onorific al prim-ministrului pe probleme de infrastructura, dar a fost votata si in functia de secretar al Camerei Deputatilor, in locul lui Mircea Draghici.