Un procuror DNA il contrazice pe Dragnea. Iata ce s-a discutat la Cotroceni

Saptamana trecuta, Liviu Dragnea a sustinut ca Iohannis le-ar fi vorbit magistratilor despre Legile Justitiei , sustinand ca acestea l-ar scapa pe presedintele PSD."Vreau sa mai spun cateva lucruri in legatura cu ce s-a intamplat aseara la intalnirea de la Cotroceni, unde Iohannis a aratat inca o data ca el considera institutiile din justitie ca fiind in subordinea presedintelui.La acea intalnire, mi-a pronuntat numele. Nu in mod indirect, ci direct si foarte clar, spunandu-le celor prezenti ca Legile Justitiei sunt facute pentru mine, pentru a scapa Dragnea de puscarie - astea sunt cuvintele spuse de Iohannis in fata presedintei ICCJ, in fata unor magistrati", a declarat Dragnea joi, despre intalnirea de miercuri.Intr-un interviu acordat, procurorul DNA Cosmin Iordache, care a fost la intalnirea cu presedintele tarii, spune ca la Cotroceni nu a fost rostit numele niciunui politician "Cand te invita presedintele Romaniei la consultari, te duci. E o chestiune de politete, de curtoazie. Presedintele Romaniei a expus deschis, cordial, ingrijorarile sale privind modul in care au involuat lucrurile in Justitie, amintind de preocuparea unor politicieni de a-si rezolva problemele penale prin modificari legislative.. Nu ne-a cerut sa-i impartasim ideile. Ne-a asigurat ca nu vrea sa implice in vreun fel magistratii in dezbateri politice. Chestiunea referendumului nu mi se pare una politica. Nu a fost o dezbatere, a fost o expunere de idei, cu randul", a spus Iordache.Iata ce magistrati au fost la intalnirea cu Iohannis