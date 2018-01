PSD si-a dat jos al doilea premier intr-un an. Tudose si-a dat demisia, Dragnea paseaza mingea la Cotroceni

LIVE TEXT

Dacian Ciolos spune ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii

In cazul in care presedintele nu va respecta Constitutia, este un motiv de suspendare

Dragnea face declaratii

Cu ce a gresit Tudose?

"Se pare ca eu am mana proasta. De aceea maine eu nu voi avewa nicio propunere".

Trebuie sa fiu realist si sa spun ca Iohannis nu e fericit cu situatia in care am ajuns. Dar cred ca Iohannis va respecta Constitutia.

Premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu si-au semnat demisiile

Tudose face declaratii la iesire

La inceputul zilei batalia parea stransa, liderii PSD impartindu-se relativ egal in cele doua tabere. Dupa 5 ore de discutii, din care nu a rasuflat mare lucru catre presa, avand in vedere ca social-democratii au avut interzis sa intre cu telefoanele in sala, se pare insa caSocial-democratii au votat sa ii retraga sprijinul lui Tudose, iar aceasta si-a semnat demisia, impreuna cu vicepremierul Marcel Ciolacu, imediat dupa CEx. Demisia va fi trimisa lui Klaus Iohannis, insa exista voci care sustin ca presedintele ar putea sa nu o accepte. De altfel acesta a ras cand ministrul Culturii i-a spus luni ca ar fi ironic sa i se termine mandatul chiar de Ziua Culturii. "Mai vedem" , i-a replicat seful statului.Cat despre social-democrati, se pare ca una dintre principalele reprosuri care i s-au adus lui Tudose in cadrul CEx a fost ca nu si-a asumat Legile Justitiei, le-a trimis in Parlament, unde procedura este mult mai greoaie, si, iata, inca sunt blocate la CCR si Cotroceni, pe cand o ordonanta de urgenta si-ar fi facut efectele instant. Tudose a anuntat ca nu va asigura interimatul . Se pare ca acest rol il va indeplini vicepremierul Paul Stanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea. Deciziile in ce priveste a treia tentativa de premier vor fi luate marti intr-un nou CEx. Dragnea a anuntat insa ca nu va face el nicio propunere , pentru ca e evident ca "are o mana foarte proasta". In schimb, a spus ca nu vede niciun motiv sa-si dea demisia din fruntea partidului si nici ca Iohannis sa nu numeasca inca un premier social-democrat, avand in vedere ca PSD-ALDE inca detin majoritatea.Daca initial erau doar pe "bursa zvonurilor" voci care spuneau ca scenariul dorit de Dragnea e sa forteze suspendarea lui Iohannis pentru ca presedintele interimar, in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, sa promulge Legile Justitiei, Lia Olguta Vasilescu a venit si a spus-o cu subiect si predicat : "In cazul in care domnul presedinte nu va desemna un premier din partea majoritatii, vom recurge la masura suspendarii din functie". Ramane de vazut cum va juca seful statului., adaugand ca majoritatea PSD-ALDE a esuat."Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara de un an incoace si care acum sunt asteptati sa gandeasca solutii. Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii", a scris Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook.- Presedintele, sustine ca in ultima perioada a Guvernului Tudose a vazut mai multe lupte interne decat guvernare, considerand ca nimeni nu se bucura cand cade un guvern dar ca, in acest moment, o alta solutie nu ar fi existat."Este decizia PSD pe care trebuie sa o respectam,Am vazut in aceasta perioada mai multe lupte interne decat guvernare si multe declaratii care nu puteau ramane fara consecinte. Probabil ca in aceasta decizie nu s-a luat in discutie si declaratia pentru care noi am cerut demisia lui Tudose, dar pana la urma nu pot sa nu observ ca in aceasta perioada de doua-trei saptamani multe declaratii ale lui Tudose au fost neacceptabile, extrem de dure. Nu vreau sa fac alte comentarii, daca e bine pentru tara, nu e bine pentru tara, nimeni nu se bucura cand cade un guvern, dar in acest moment o alta solutie nu ar fi existat, nu se putea merge asa mai departe", a spus Kelemen.Acesta a subliniat ca UDMR asteapta sa vada care va fi urmatorul pas din partea coalitiei de guvernare, apreciind ca va fi important si ce va spune presedintele Romaniei, care desemneaza un premier la propunerea partidelor parlamentare."Seful statului a avut o declaratie destul de transanta dupa nominalizarea lui Tudose. Totusi,", a conchis liderul UDMR.- Daca Dragnea a spus voalat ca Iohannis va trebui sa respecte Constitutia si sa numeasca in continuare premier de la PSD, ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu l-a amenintat direct pe seful statului:"Luam in calcul si o manevra din partea Presedintiei. Vom merge la Cotroceni cu toate semnaturile parlamentarilor. In acel moment, presedintele Iohannis nu va mai putea spune nimic. Vom demonstra ca avem o majoritatea calificata pentru a cere un nou Guvern. Daca Iohannis nu va dori, vom trece la solutia de avarie. Daca nu se respecta Constitutia Romaniei, care spune ca daca exista o majoritate calificata... Nu s-a discutat in interiorul PSD, dar am discutat cu juristii nostri.a presedintelui. In momentul in care va vedea o lista de semnaturi, ca exista o majoritate, Iohannis nu va avea nici un motiv sa ne puna piedici", a spus Vasilescu, la TVR.- Tudose e inca la Guvern, de mai bine de o ora. El a confirmat ca si-a semnat demisia, o avea pregatita chiar inainte de CEx."A fost o discutie lunga, serioasa, profunda chiar, in care s-a discutat deschis si s-a supus la vot propunerea ca premierul sa demisioneze, hotarare adoptata cu 60 de voturi pentru, 4 impotriva, 4 abtineri si Mihai Tudose care nu a votat".Dragnea spune ca dupa CEx de marti dimineata vor avea "cat mai putine motive sa ne temem ca vom ajunge a treia oara in situatia asta"."Au fost mai multe reprosuri, concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua asa pentru ca exista o stare conflictuala intre partid si Guvern. S-au referit colegii la ultimele aparitii televizate, colegii asteptau ca noul an sa inceapa cu niste prezentari ale unui bilant al guvernarii si masurile ce trebuie luate in 2018 pentru romani, in schimb am vazut aparitii televizate care nu trebuiau sa fie".Maine stam aici la CEx pana cand iese fumul alb."Sigur vor fi mai multe variante in discutie. Fiecare varianta sa fie intoarsa pe toate partile. Fiecare sa spuna ce stie, daca poate rezista la presiune, la manipulari, la minciunile cu care va fi inconjurat...""Am discutat, era deja informat. Se intoarce maine si ne vedem"."Vom garanta cu totii"."Da, au vorbit amandoi in fata colegilor"."CEx va decide! Am reprosat unor minsitri, nu am dat inca nume, ca au plimbat minciuna dintr-o parte in alta in ultimele luni. A fost suficienta aceasta perioada de declaratii publice, pareri pro si contra, scrisori, propuneri inainte de a fi discutate in partid. Nu vor mai fi acceptate!"."Nu m-am gandit la asta"."Sunt foarte sigur ca relatia cu Tudose va fi la fel ca inainte de fie premier"."Inca nu stiu, nu stiu tot. E un personaj veninos intr-o institutie care face foarte mult rau.Daca va spun tot, de maine nu ma mai cautati si mai vreau sa apar la TV ca a fost o perioada in care n-am fost"."Din partea mea aceeasi. Am stat la aceeasi masa si chiar am glumit mult"."Va multumesc, o seara buna".- Uniunea Salvati Romania sustine solutia alegerilor anticipate si ii cere lui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE."USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. USR subliniaza ca Romania are nevoie de o guvernare stabila, cinstita si competenta, care sa functioneze in interesul societatii, nu ca sa-i scape de inchisoare pe Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si politicienii penali ai PSD si ALDE.Uniunea Salvati Romania sustine solutia alegerilor anticipate deoarece coalitia PSD-ALDE si-a pierdut orice fel de legitimitate de a mai guverna Romania. Orice guvern va fi mai bun decat Guvernul PSD-ALDE care de un an de zile lucreaza pentru interesul exclusiv al liderului PSD", se mai arata in comunicat.. Ramane de vazut ce va face presedintele Klaus Iohannis.- Codrin Stefanescu a sustinut ca Liviu Dragnea nu va participa marti la seinta CEx pentru ca nu are o propunere viabila pentru postul de premier.- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, la iesirea din sediul partidului, ca el a fost in minoritate astazi, votand pentru Tudose."Pe fond, Guvernul a facut treaba. (...)", a declarat Marian Oprisan.- Fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, care se pare ca s-a abtinut de la vot, spune ca este de luat in considerare faptul ca Iohannis nu va nominaliza un nou premier de la PSD.- Presedintele PSD Dolj si sef al Comisiei SRI Claudiu Manda a anuntat ca o noua sedinta a Comitetului Executiv va avea loc marti dimineata, la ora 11:00, pentru a nominaliza noua propunere de premier.Manda a spus ca nu vede niciun motiv pentru care Iohannis sa nu accepte noua propunere a social-democratilor, chiar daca isi schimba singuri al doilea premier intr-un an."Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim-ministru si guvern", a sustinut Manda.: "Partidul a hotarat ca e nevoie de alt guvern, tot timpul e loc de mai bine. Poate am si eu vina mea. Eu imi reprosez ca nu am facut mai multi km de autostrada, mai multe spitale... Merg la Palatul Victoria sa-mi iau si eu lucrurile. Atat, nu fac declaratii. Acum vorbesc cu Iohannis sau maine dimineata. Nu voi asigura interimatul".- Apar noi informatii. Tudose este cel care a cerut votul in legatura cu retragerea sprijinului, dupa ce au fost multe voci critice la adresa sa. 58 de voturi au fost pentru retragerea sprijinului, 4 au fost impotriva si 4 s-au abtinut. PSD va propune interimar pe vicepremierul Paul Stanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea.- Primul a iesit de la sedinta ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta a fost asaltat de jurnalisti in timp ce isi cauta fara succes masina in curtea sediului din Kiseleff. Daea a evitat un raspuns: "Eu intentionez sa merg acasa, maine dimineata trebuie sa merg la serviciu".- Deja au inceput sa circule nume de premieri interimari sau viitori pe care i-ar pune Dragnea la Palatul Victoria. Astfel se vehiculeaza ca numarul 3 pe tricou l-ar putea purta vicepremierul Paul Stanescu, cel care chiar a fost in turneu cu Dragnea inainte de CEx. O alta varianta ar fi Mihai Fifor, ministrul Apararii. Seful statului a dat insa de inteles inca de la motiunea PSD impotriva propriului guvern ca nu va numi un al treilea guvern PSD.Sursele citate de televiziunile de stiri anunta ca s-a votat retragerea sprijinului politic pentru Tudose si acesta, dupa CEx, se va duce la Palatul Victoria si isi va semna demisia. Alte surse spun insa ca exista informatii ca seful statului, Klaus Iohannis, nu o va semna. Ramane sa asteptam anuntul oficial.- Se pare ca un vot in legatura cu demiterea lui Tudose ar urma sa aiba loc in CEx. Robert Negoita ar fi cerut ca votul sa fie secret, insa solicitarea sa a fost respinsa. Antena3 sustine ca Tudose deja ar fi demisionat, dar ca Iohannis nu va accepta demisia.- Prima rabufnire in sedinta PSD. Se pare ca a fost dat afara din sala Catalin Radulescu, cel cunoscut drept "deputatul mitraliera". Acesta venise la CEx pentru a-l sustine pe Dragnea, fiind primul care a cerut convocarea sedintei pentru a-i fi retras sprijinul politic lui Tudose. Radulescu nu este insa membru al CEx, asa ca a fost dat afara, informeaza Antena3., informeaza Digi24.- Potrivit Digi24, pana la aceasta ora nici Dragnea, nici Tudose nu ar fi luat inca cuvantul in cadrul sedintei, doar au raspuns atunci cand li s-au adus acuzatii directe. Mihai Tudose ar fi fortat si a spus ca se pune la dispozitia partidului, insa ramane de vazut ce calcule isi fac social-democratii, avand in vedere ca presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca nu va numi un al treilea guvern PSD.- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a declarat, luni seara, ca a avut o discutie cu presedintele Romaniei, in care i-ar fi spus acestuia ca ar fi interesant sa-si incheie mandatul de ministru de Ziua Culturii, in cazul in care PSD decide sa retraga sprijinul Guvernului Tudose. Klaus Iohannis i-ar fi replicat: "Mai vedem", informeaza Mediafax.Amintim ca atunci cand PSD si-a demis prin motiune de cenzura propriul Guvern si Grindeanu a fost inlocuit cu Tudose, seful statului a dat de inteles ca nu va numi un al treilea guvern social-democrat.- Potrivit unor surse citate de DC News, site-ul detinut de Bogdan Chirieac, cel luat ca martor de Tudose cand a descoperit ca ministrul de Interne Carmen Dan il minte, Gabriela Firea si Lia Olguta Vasilescu s-ar fi distantat de Dragnea in cadrul sedintei, inclianand balanta inspre Tudose.- La ore bune de la inceperea sedintei, nicio informatie nu a rasuflat catre presa. Amintim ca social-democratii nu au avut voie sa intre in sala cu telefoanele mobile, tocmai din acest motiv.- Antena 3 anunta ca daca s-ar ajunge la cererea retragerii sprijinului politic al premierului, tabara Dragnea ar avea 37 de voturi, iar cea a lui Mihai Tudose s-ar apropia de 28-29 de voturi.- Potrivit Digi24 si Realitatea TV,- Primarul sectorului 3,, a declarat ca a auzit ca, la cabinetul lui Liviu Dragnea, mai multi lideri de organizatii judetene PSD au semnat o scrisoare in care se cere demisia premierului Mihai Tudose."Am auzit ca la cabinet la domnul Dragnea s-au strans semnaturi din judete. Daca acest lucru s-a intamplat, este profund in neregula, este neprincipial. Sa chemi presedintii pe rand este neprincipial", a declarat Robert Negoita., primarul Capitalei, a venit la sediul PSD insotita de primarii celor sase sectoare."Ne dorim un partid unit, o echipa care sa lucreze cu motoarele turate la maximum, o concentrare pe proiecte si mai putin pe dispute interne si dupa aceasta sedinta PSD sa nu iasa faramitat si decimat. Nu ne face placere ca despre PSD se vorbeste folosind termeni precum", a spus Firea.- "Eu cred ca trebuie sa inchidem subiectul azi. Imi pare nespus de rau ca s-a ajuns aici. Regret profund tot disconfortul pe care l-am creat oamenilor care au alte asteptari de la noi", a declarat vicepresedintele PSD,- Liderii PSD nu au voie cu telefoane la sedinta CEx, informeaza Antena3.- A ajuns si presedintele executiv al PSD,. La fel ca Oprisan, si nr.2 din partid spera ca Dumnezeu sa le lumineze gandurile si a afirmat ca isi doreste ca Mihai Tudose sa ramana in functie.si sa iesim astazi linistiti si cu un guvern solid, tocmai pentru a indeplini ce le-am promis romanilor, o viata mai buna. Acest guvern se va numi Guvernul PSD. Cred ca se va numi Guvernul Mihai Tudose pentru ca asa trebuie", a spus Badalau.a ajuns la sediul PSD, dar nu a vorbit nimic despre situatia din partid. El a facut o scurta declaratie in legatura cu afirmatia "toti vor flutura langa steagul secuiesc", ce a inflamat Guvernul de la Budapesta."Vreau sa va spun ca imi mentin foarte, foarte, foarte clar pozitia ca nu este negociabila integritatea Romaniei. Nu se poate vorbi de autonomia unei bucati din Romania. Mesajul meu a fost catre autoritatile statului care trebuie sa aplice legea. Mandatele lor flutura, despre asta a fost vorba, nu ca vor fi spanzurati oameni", a declarat Tudose.- Mihai Tudose a plecat de la Guvern si se indreapta catre sediul PSD.- Si-a facut aparitia si liderul PSD Vrancea,, sustinator al premierului Mihai Tudose."Nu am dormit de 48 de ore. Pentru mine este importanta stabilitatea, tara, PSD. PSD trece azi printr-o mare incercare. Sa dea Dumnezeu sa ne dea mintea romanului cea de pe urma. Avem o mare responsabilitate fata de romani. Avem de construit spitale, autostrazi, trebuie sa platim pensii, salarii. Guvernul trebuie sa ramana in functie. Cred cu tarie ca e nevoie de echilibru si responsabilitate", a spus Oprisan., a ajuns si el la sedinta CEx, dar a fost foarte zgarcit in declaratii."Vreau sa va spun ca in toata perioada aceasta eu nu am iesit in spatiul public cu declaratii, doar am citit scrisori, am urmarit ce au spus ceilalti. O sa vorbesc acum la CEx", a spus Dragnea.Intrebat ce masuri se vor lua, liderul PSD a spus ca "am aflat de la Codrin ce trebuie sa facem".- La sediul PSD a ajuns si. Intrebata daca isi va da demisia, ea a spus ca va face acest lucru doar daca ii vor cere colegii de partid.- Niculae Badalau, Marian Oprisan si Adrian Tutuianu se afla la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul Mihai Tudose, potrivit Digi24.- Liderii PSD incep sa vina la sediul partidului. Primul a fost secretarul general-adjunct,, el afirmand ca este obligatoriu ca in aceasta seara sa fie gasita solutia finala."Nu cred ca vom discuta despre demitere. Cred ca vom avea o sedinta mai furtunoasa ca niciodata, suntem cu totii cu nervii la pamant. Plecam cu ideea ca ne-am asumat niste lucruri in fata a milioane de romani si nu ne putem bate joc de votul lor. E obligatoriu sa gasim solutia finala. Daca este nevoie stam toata noaptea. Orice decizie se va lua va fi o decizie pe care ne-o vom asuma cu totii", a declarat Codrin Stefanescu.- Tudose nu a vrut sa vorbeasca cu jurnalistii nici la plecarea din sediul Ministerului Transporturilor. "Declaratii la partid", a fost raspunsul lui.- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca "nu a vazut niciun conflict" intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Potrivit acestuia, reuniunea Comitetului Executiv al PSD de dupa-amiza "va aduce clarificare acestui subiect", informeaza Agerpres.- "vom da tot sprijinul ca proiecte de infrastructura mari sa se desfasoare cu prioritate", a spus primul ministru.- Inainte de sedinta CEx, premierul Mihai Tudose a mers intr-o vizita la Ministerul Transporturilor. El a sustinut o scurta declaratie de presa in care a anuntat demararea proiectului pentru construirea unui pod peste Dunare, la Braila. Tudose nu a facut insa nicio declaratie politica.- Deputatul PSD de Buzau Danut Pale si-a manifestat, luni, sustinerea fata de Guvernul Tudose si a transmis ca "predictibilitatea, coerenta si continuitatea sunt atributele esentiale ale unei guvernari". Potrivit parlamentarului, Guvernul Tudose a demonstrat ca poate pune in aplicare programul de guvernare "eficient si echilibrat".***************Lunea trecuta, liderii PSD au anuntat ca urmatoarea sedinta CEx va avea loc la Iasi, la finalul lunii. Acestia afirmau ca se va discuta din nou, in detaliu, despre remanierea sau chiar restructurarea Guvernului, pe care si-o doreste premierul Mihai Tudose.Numai ca, intre timp, a aparut disputa dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in urma scandalului politistului-pedofil protejat de colegi.Cei doi au avut saptamana trecuta un schimb dur de replici. Premierul a refuzat sa il demita pe seful IGPR, Bogdan Despescu, asa cum ii ceruse ministrul de Interne, apoi a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit La randul sau, ea nu a vrut sa isi depuna demisia si si-a motivat astfel decizia : "Guvernul este unul investit politic, iar ministrii sunt nominalizati si validati in forurile statutare ale partidelor din coalitie si tot acolo se aproba retragerea lor".