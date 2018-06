Deputat USR: SRI sa faca public si protocolul semnat de Dragnea, cand era ministru al Dezvoltarii, sa vedem daca s-a incalcat legea

Ziare.

"Salut decizia anumitor institutii de a desecretiza protocoalele semnate de Serviciul Roman de Informatii cu structuri si institutii din statul roman. Astfel de documente sunt de interes public si este obligatoriu ca cetatenii romani sa cunoasca arhitectura institutionala a statului roman.In acelasi timp,", declara, membru in comisia de control a SRI, conform unui comunicat remis luniAcesta reaminteste ca art. 14 din Legea SRI prevede ca serviciul colaboreaza cu diverse alte institutii, printre care si o serie de ministere, dar nu mentioneaza si Ministerul Dezvoltarii."Conform acestor prevederi legale, SRI era obligat sa colaboreze institutional in primul rand cu institutiile mentionate expres, printre care se afla Ministerul Justitiei si Ministerul Public. Nicaieri nu avem insa stipulata expres necesitatea SRI de a semna un protocol secret cu Ministerul Dezvoltarii Regionale.De aceea,. In acelasi timp, solicit institutiilor media care au aratat un interes major fata de subiectul protocoalelor sa arate acelasi interes si fata de protocolul secret semnat de Liviu Dragnea", afirma deputatul USR.Contactat de, Lucian Viziteu a precizat ca a cerut oficial in urma cu cateva saptamani actualului ministru al Dezvoltarii, vicepremierul Paul Stanescu, sa ii remita copii dupa toate protocoalele secrete semnate in ultimii ani de ministerul pe care il conduce, inclusiv cele semnate in mandatul lui Liviu Dragnea.Intr-adevar, interpelarea oficiala in vederea obtinerii unui raspuns scris a fost inregistrata pe 4 iunie si, conform paginii Camerei Deputatilor, are ca termen de primire a raspunsului data dePana in acest moment, in spatiul public s-a vorbit de nenumarate ori despre protocoalele semnate de SRI cu institutii din sistemul judiciar, dar nu si despre cel semnat de fostul ministru Liviu Dragnea personal.Luni, SRI a declasificat protocolul semnat cu Parchetul General si Inalta Curte de Casatie si Justitie.