A mintit Dragnea? CAB i-a solutionat in martie 2017 plangerea impotriva lui M. Marian si l-a si informat. Acum poate sa raporteze si "tentativa de asasinat"

Plangerea a fost solutionata la data de 01.03.2017

Modul de solutionare a sesizarii mai sus amintite a fost comunicat autorului sesizarii

Liviu Dragnea si "tentativa de asasinat" la adresa sa

Ziare.

com

Liderul PSD a spus recent ca a fost vizat de o "tentativa de asasinat", dar nu a mai facut nicio plangere, deoarece nu mai are incredere in institutiile abilitate , pentru ca nici pana acum nu ar fi primit un raspuns la sesizarea pe care a facut-o impotriva jurnalistului Mircea Marian."Eu nu merg in instanta, nu fac o sesizare cuiva. Pentru ca nu am avut incredere. Eu am facut o plangere penala domnului Mircea Marian, care incita sa vina lumea la mine acasa. Nici pana in ziua de azi nu am primit nimic. Si aceea am facut-o cred ca in februarie. Si atunci de ce sa mai fac una? Sa inaintez la Parchet o cerere si Parchetul sa nu faca nimic.: domnule s-a facut vreo cercetare", a declarat Dragnea, saptamana trecuta.Insa Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a transmis intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com ca"Urmare cererii dvs, va confirmam ca la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a fost inregistrata, la data de 24.02.2017, prin redirectionare pe cale administrativa de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere formulata de Nicolae Liviu Dragnea impotriva lui Mircea Marian.si nu constituie informatie de interes public, conform art.24 alin.3 din Ghidul privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media.Facem precizarea ca, pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,", se arata in raspunsul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.Ziare.com a intrebat si Parchetul de pe langa Inalta de Casatie si Justitie daca exista vreo sesizare depusa de liderul PSD impotriva jurnalistului Mircea Marian, insa institutia ne-a precizat ca "in evidentele Sectiei de urmarire penala si criminalistica".In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a anuntat ca a facut o plangere penala impotriva jurnalistului Mircea Marian , infractiunile invocate de liderul PSD fiind instigare la savarsirea infractiunii de atentat care pune in pericol securitatea nationala si instigare la infractiunea de violare de domiciliu - forma agravata si instigare la savarsirea infractiunii de ultraj.Liviu Dragnea a fost deranjat de faptul ca Mircea Marian a postat pe Facebook adresa la care locuieste liderul PSD in Bucuresti.Postarea jurnalistului a venit dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat in miez de noapte, fara consultarea CSM, ordonanta de urgenta care schimba Codurile Penale in favoarea unor politicieni, printre care Liviu Dragnea si Florin Iordache.Amintim ca, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, martea trecuta, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa . El a declarat, la Antena3, ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a declarat Liviu Dragnea.In seara urmatoare, presedintele PSD a facut noi precizari despre "tentativa de asasinat" la adresa sa, prezentand pe larg cum si cand a inceput toata povestea.Dragnea a spus ca, imediat dupa castigarea alegerilor, a primit numeroase amenintari pline de violenta, pe diverse cai: "pe mail, pe Facebook, pe tot ce aveam eu". Ulterior, spune liderul PSD, atat el cat si iubita sa, Irina, au inceput sa fie urmariti in toate locurile in care mergeau."Tentativa de asasinat" ar fi avut loc insa in luna aprilie 2017, pe o strada din Bucuresti, fiind blocat de doua masini."In prima parte a lunii aprilie, acesti indivizi au devenit din ce in ce mai ostentativi. Cand ma uitam la ei, faceau gesturi diverse care aratau ca voi fi ucis. M-am indoit de vreun scenariu, pentru ca erau mereu persoane diferite. In cateva randuri i-am atras atentia si prietenei mele, Irina. Mi-a confirmat si ea ca este urmarita.Intr-o seara, in aprilie, lucrurile au mers mai departe. Eram intr-un spatiu public, am simtit din nou aceeasi prezenta, 4 indivizi imbracati in haine de culoare inchisa. Eram intr-un restaurant. S-au oprit la cativa metri fata de mine. Unul din ei a facut un gest, a trecut degetul prin dreptul gatului, celalalt vorbea la telefon. Apoi au plecat.La cateva seri dupa, eram in masina, in zona 13 Septembrie. A aparut o masina in fata, alta in spate, am reusit sa ii pierd. Au fost doua intamplari care mi-au confirmat ca au intentii serioase.M-am gandit atunci daca sa vorbesc cu institutii ale statului. Am tinut sub tacere pana ieri. Am vorbit pentru ca nu imi e teama, nici de moarte, nici de altceva", a completat Dragnea.Intrebat si de ce nu a facut nicio sesizare, liderul PSD a spus ca nu a avut incredere."Eu nu am facut aceste afirmatii ca sa cer opiniei publice sa ma creada. Eu am fost intrebat si am dat raspuns. Eu nu merg in instanta, nu fac o sesizare cuiva. Pentru ca nu am avut incredere.Eu am facut o plangere penala domnului Mircea Marian, care incita sa vina lumea la mine acasa. Nici pana in ziua de azi nu am primit nimic. Si aceea am facut-o cred ca in februarie. Si atunci de ce sa mai fac una? Sa inaintez la Parchet o cerere si Parchetul sa nu faca nimic. Nu am primit nimic de la Parchet, nici pana in ziua de azi: domnule s-a facut vreo cercetare", a declarat Dragnea.