"Ce pregateste Liviu Dragnea: Scenariul unei iesiri radicale"

Singurul lucru pe care Dragnea l-a cerut subalternilor din partid a fost sa lase Justitia sa il scoata din scena, spun surse politice.Astfel se explica atat discursul de putere pe care Liviu Dragnea l-a tinut duminica seara - impartind sarcini, anuntand sedinte, propunand candidaturi la prezidentiale - cat si faptul ca solicitarea lui Marian Oprisan , ca Dragnea sa demisioneze, nu a primit foarte multa sustinere din partea social-democratilor.Din contra, a fost loc si pentru apeluri la calm - baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu - si pentru incolonari in spatele liderului - Codrin Stefanescu, "frunza verde de bostan".Faptul ca social-democratii au acceptat si nu s-au dezis de seful de partid, dar nici nu s-au aratat solidari cu el inseamna cateva lucruri:PSD a fost incapabil, duminica seara, sa isi construiasca un punctaj de partid si un mesaj care sa amortizeze catusi de putin esecul. Strategii angajati de partid, inclusiv vestitii israelieni, nu au pregatit niciun scenariu de imagine pentru PSD.Niciun alt social-democrat nu a facut declaratii, nu a existat, cum se intampla indeobste la un partid, mai ales la PSD, un punctaj pe care sa-l fi primit membrii si pe care sa il decline si rostogoleasca mai apoi pe agenda publica.Exit poll-ul facut de Marius Pileanu le-a da ragaz social-democratilor - aceasta a si fost rostul lui - sa isi construiasca o naratiune a victoriei furate sau macar a infrangerii nedrepte, pe muchie. Sondajul la iesirea de la urne a asezat PSD in frunte, dar in marja de eroare, tocmai pentru ca partidul sa aiba acces la mesajele de iesire, dar si la un mesaj de incurajare a electoratului propriu.Nu s-a intamplat. Cele peste doua milioane de romani care au votat PSD au fost abandonate, un abandon simbolic mai important, de asta-data, decat abandonarea in saracie si educatie precara, pentru a putea fi masa de manevra politica.E o capcana, ultima pe care le-o intinde Liviu Dragnea, pentru ca aceasta naratiune a justitiei ticaloase nu se potriveste nicicum partidului.Nu exista o simbolistica a victimei in PSD, ci mai degraba o simbolistica a calaului, partidul fiind perceput ca unul de forta, in care disidentii sunt scosi din joc si in care alternanta la putere se face prin linsarea sefului care isi pierde parghiile de control al statului.Vreme de doi ani, Liviu Dragnea si-a construit o putere de palat, in care rivalii au fost indepartati sau readusi la ordin, astfel incat, chiar daca Oprisan aplica reteta traditionala a decapitarii sefului, niciun alt cap nu poate fi pus in loc.