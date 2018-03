Claudiu Manda: Va trebui sa-l invitam foarte repede pe Liviu Dragnea la Comisia SRI

Ziare.

"Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii pe care poate nu le-a spus in spatiul public, sa ne dam seama cum au stat lucrurile.Bineinteles ca dupa acest lucru va trebui sa avem si un punct de vedere al celor din conducerea SRI de la vremea respectiva, daca s-au implicat sau nu, daca sunt elementele asa cum sunt prezentate de domnul Dragnea si bineinteles ca o sa avem o concluzie", a declarat Claudiu Manda la RFI Romania.Intrebat cand ar putea avea loc audierea lui Liviu Dragnea, Claudiu Manda a raspuns ca isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai repede."Nu pot sa va spun un orizont de timp. Ne dorim foarte repede. In acest moment, ne dorim sa incheiem cea de-a doua audiere cu domnul Coldea, pentru ca sunt multe lucruri pe care le avem de discutat cu domnia sa. Saptamana viitoare nu o sa fim, o parte dintre noi, in tara, pentru ca mergem sa discutam cu comisia omoloaga din Germania, sa vedem si acolo cum stau lucrurile, pentru ca ne-am propus sa discutam cu cateva comisii din tari importante, cu servicii importante, iar imediat dupa ce o sa finalizam aceasta audiere, avem nevoie de un raspuns din partea domnului Basescu, daca vine sau nu la comisie si sa discutam care sunt urmatoarele persoane pe care le invitam si bineinteles, domnul Dragnea este una dintre acestea, printre primele pe care dorim sa le invitam la comisie", a mai pus Manda.Totodata, presedintele Comisiei SRI a subliniat ca nu exclude o reaudiere a fostului director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior.