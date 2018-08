Cum arata narativul PSD: punctaj cu extremisti sponsorizati de Iohannis si violenta legitima a statului - Analiza

Povestea spusa de institutiile statului nu vizeaza niciodata adevarul, ci puterea.

Inca de saptamana trecuta, presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat teza violentelor care vor fi la protestul in care romanii din diaspora au venit in tara, pentru a protesta fata de abuzurile unui guvern toxic pentru Romania. O teza mai apoi rostogolita la televiziunile apropiate puterii si dusa la paroxism vineri seara, cand Antena 3 a lansat mesajul alarmist, pe surse, ca membrii galeriilor de fotbal vor veni la protest.Odata lansata teza, ea a fost preluata in comunicarea oficiala a Jandarmeriei, care a transmis tarziu in seara un avertisment ca astfel de suporteri ar fi in Piata Victoriei.Iata, succint, o trecere in revista acare se regasesc in declaratiile, comunicatele de presa si interventiile politicienilor de la putere (PSD si ALDE) si, sincron, in comentariile si abordarile de la cele doua televiziuni apropiate lui Dragnea, Antena 3 si Romania TV.I.- o sintagma comuna, de regasit in toate mesajele care sunt transmise pe e-mail jurnalistilor, de catre diversi social-democrati si de filiale ale PSD.Termenul "sponsor" este astfel rostogolit cu insistenta, atat pentru provenienta din registrul financiar, cat si pentru a sugera ca presedintele este beneficiarul final al violentelor.II.- Klaus Iohannis intentioneaza sa rastoarne ordinea de drept a statului. Aceasta tehnica de a prelua practic criticile care i se aduc chiar puterii PSD/ALDE nu e una deloc noua si in niciun caz sofisticata.In principiu, rInsinuand ca presedintele ataca ordinea constitutional, PSD se instituie ca reprezentant si apoi garant al statului de drept, singurul stat care detine puterea.III.- o alta sintagma repetata in mesaje, care este insotita de registrul legitimarii formale: guvernul de la putere este legitimat de popor, iar orice atac asupra lui inseamna automat o dizolvarea a majoritatii, adica a vointei poporului.IV.- Intentia clara a puterii este polarizarea si inducerea fricii. "Romanii nostri din diaspora""huligani" este o dihotomie prezenta in interventiile politicienilor de la putere.Este o miscare perfida, prin care se induce ideea unei despartiri fundamentale intre romanii din afara tarii si "huliganii" care protesteaza.V.Acest concept care provine din politologie a fost linia directoare atat a declaratiei facute de Jandarmerie, in conferinta de presa de sambata, cat si de ministrul de Interne Carmen Dan.In narativul PSD, insa, violenta legitima a statului nu are de-a face cu sensul ei originar, ci vine a justifica orice interventie in forta, in numele unei aparari apriorice a statului.In speta noastra, utilizarea legitima a violentei ar fi insemnat extragerea si izolarea membrilor violenti ai multimii, pentru a proteja corpul civil. Daca, insa, asa cum s-a intamplat vineri seara si cum Jandarmeria si ministrul de Interne explica, violenta a fost folosita impotriva intregului corp civil pentru ca statul sa se protejeze, atunci violenta devine nelegitima.VI.: Povestea jandarmeritei ranite, cu coloana rupta, abia soptind pe patul de spital.Sambata, la ora 10:00, Jandarmeria si-a inceput conferinta de presa nu cu o lista clara de incalacari ale legii, arestari si anuntand concluziile vreune anchete, ci cu o poveste: tanara jandarmerita batuta si aflata pe patul de spital, cu risc de a nu mai putea merge vreodata.Acest principiu folosit in comunicarea politica a fost devoalat putin mai tarziu chiar de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea (foarte bine!), care a anuntat ca tanara femeie se simte bine si ca nu a existat riscul de a ramane invalida.Tot acest punctaj al PSD, sincronizat cu mesajele de la televiziunile apropiate, demonstreazaNu cred ca jandarmii din strada il cunosc, dar cred ca au inceput sa intuiasca manipularea: asa se explica atentia grijulie pe care ministrul Carmen Dan le-a acordat-o in declaratia de presa pe care a citit-o sambata si in care i-a indemnat sa raspunda proportional actelor de violenta din strada.Dincolo de abuzurile inadmisibile care s-au produs vineri seara, iar ancheta va trebui sa lamureasca exact traseul ordinelor si responsabilitatile institutionale si politice,Ce incearca PSD cu toate aceste mesaje de punctaj este, pentru ca ii intuieste forta si intelege ca votul romanilor disipati in lume, pentru ca acasa pe locul lor s-au labartat cei care traiesc din coruptie, este esential.Altfel spus, Liviu Dragnea incearca sa isi extinda ordinea de drept in care el ramane la putere si in libertate si peste Romania din diaspora sau, daca asta nu ii reuseste, poate ii reuseste alungarea definitiva din tara a tuturor celor nu pot vota in temeiul resentimentelor primare.Ce ii scapa, totusi, lui Liviu Dragnea e anul: 2018, 100 de ani de la Marea Unire, trei decenii aproape de la comunism si cam tot atata de la infama mineriada iliesciana.