"Daca iti defaimezi tara, iti poti pierde cetatenia, spune un deputat PSD. Cum poti fi un cetatean de buna credinta?"

"Depinde de gravitatea lor (a defaimarilor - n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara", a declarat Adrian Solomon.Intrebat ce reprezinta daca un cetatean vorbeste la Bruxelles despre ce se intampla in tara, Solomon a raspuns: "Daca un cetatean transmite la Bruxelles fake news-uri este defaimare".Deputatul PSD Catalin Radulescu are aceeasi opinie ferma si spune ca lucrurile care deranjeaza trebuie discutate in interiorul tarii si al partidului."Noi despre asta discutam - defaimarea tarii, nu cum spunea cineva la o televiziune sau nu stiu pe unde ca, daca spui ca nu s-au facut kilometri de autostrada... Nu, e defaimarea tarii in exterior, adica sa te duci sa-ti defaimezi, sa-ti blamezi tara in exterior. Da, cred ca este oportun pentru ca, daca vrei sa fii nationalist, cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, sau ca francezul, care este la fel, ca ungurul macar sau ca polonezul, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara asta si esti roman.Chestiunile care te deranjeaza se discuta in interiorul tarii, nu in afara tarii, ci in interiorul tarii si in interiorul partidelor", a declarat pentru Mediafax Catalin Radulescu.Acesta a si explicat ce anume trebuie sa faca un roman: "Daca vrei sa fii nationalist cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, ca francezul, polonezul ori ca ungurul macar, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara si esti roman".El a mai spus ca pedepsele trebuie stabilite in functie de sugestiile ministrului Justitiei si ale magistratilor."Banuiesc ca avem un ministru de Justitie cu care trebuie sa ne consultam si sa vina parerea specialistilor in domeniu. Nu e normal sa intrebe magistratii si sa spuna ei cum vad lucrul asta? E ca si cum m-ati intreba pe mine,despre agricultura sau pe un agricultor despre medicina. Deci cei care trebuie sa spuna, in domeniul respectiv, cum trebuie incriminata sau care sunt limitele defaimarii, cum trebuie definita defaimarea tarii sunt specialistii in domeniu, adica magistratii", a adaugat Radulescu.Liviu Dragnea a anuntat, luni seara, ca PSD va promova o lege care sanctioneaza persoanele care defaimeaza tara , "gen Macovei si alti europarlamentari".El a declarat ca actul normativ "nu va opri libera exprimare", insa va reglementa situatiile de defaimare a tarii. Scriitorul Andrei Plesu a comentat, intr-o declaratie pentru Ziare.com , propunerea liderului PSD, aratandu-se pregatit sa denunte "ne-patrioti" cum ar fi considerati, in aceasta logica, Virgil Ierunca si Monica Lovinescu."Din pacate, ideea domnului Dragnea nu are, pentru mine, nimic nou. Asa ii ameninta si fosta Securitate pe cei care, la Europa Libera sau la unele intalniri, cu straini isi permiteau sa spuna ca in Romania e saracie, cenzura, minciuna, politie politica etc.Tradatori de tara au fost, deci, toti cei care, semnaland raul, incercau sa stimuleze responsabilitatea tarilor avansate in efortul de a apara drepturile omului, libertatea de exprimare, democratia adevarata.Asta au facut, in URSS, Soljenitin, Saharov si Bukovski, in Cehoslovacia Havel, in Polonia Michnik, Geremek si Walesa. S-au gasit si la noi cativa "tradatori" de acelasi fel. Lista e lunga", a explicat scriitorul."Daca se va ajunge la procese si condamnari, sunt gata sa denunt si ne-patrioti din trecut si sa aduc probe compromitatoare: De la Cantemir si Eminescu, pana la Caragiale, Ion Ghica, Goga, Cioran s.a. Nu mai vorbesc de marii calomniatori Monica Lovinescu si Virgil Ierunca", spune Andrei Plesu.