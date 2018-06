Dacian Ciolos: Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica

Ziare.

com

"Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte la orice parghie de putere", arata Ciolos, intr-o postare pe Facebook "Demisia ar putea fi o sansa si a celor de la Putere pentru a renunta la manipulari, agresivitate si polarizarea Romaniei doar pentru apararea cu orice pret a unui vataf.Romania are sansa sa revina la normalitate.Avem nevoie de o noua clasa politica. Una onesta, profesionista si cu bun simt. Trebuie sa ne redescoperim decenta. Trebuie sa ne oprim din goana asta de a modifica legi pentru a salva politicieni. Din incercarile de a intimida justitia la televizor. Avem nevoie de o justitie nu numai independenta, dar si profesionista", mai spune Ciolos.Reamintim ca joi, Liviu Dragnea , a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive. Vezi aici ce au spus judecatorii si ce sentinte au primit ceilalti 10 inculpati in dosar