De Ziua Marinei, Dragnea vorbeste despre devotament si profesionalism, iar Dancila despre curaj

"Transmit tuturor romanilor gandurile mele calde, in aceasta zi de mare sarbatoare, in care praznuim "Adormirea Maicii Domnului" si serbam Ziua Marinei Romane. Ii onoram si ii cinstim astazi pe marinarii care servesc tara pe navele aflate sub pavilion romanesc, precum si pe toti cei care activeaza in porturile noastre. Prin devotament si profesionalism fac, zi de zi, cinste Romaniei. Indemanarea si curajul de care dau dovada le aduc respectul si pretuirea noastra!", a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook El afirma ca responsabilitatea si loialitatea demonstrate de cei care si-au dedicat viata acestei profesii in cadrul misiunilor internationale si exercitiilor desfasurate impreuna cu partenerii din cadrul Aliantei Nord Atlantic arata ca Romania este un aliat de nadejde care contribuie substantial la asigurarea securitatii colective."Sfanta Fecioara Maria sa va insoteasca si sa va ocroteasca mereu! La multi ani marinarilor si navigatorilor romani!", este formula cu care isi incheie mesajul liderul PSD La randul sau, premierul Viorica Dancila a apreciat ca marinarii aduc noi sensuri notiunilor de devotament curaj si profesionalism si le ureaza ca Sfanta Fecioara Maria, protectoarea marinarilor romani, sa ii ocroteasca si sa le calauzeasca drumul spre casa, spre familie si spre toti cei dragi."15 august este o zi cu semnificatii puternice pentru romani: praznuirea Adormirii Maicii Domnului si Ziua Marinei Romane. Gandul meu se indreapta astazi spre marinarii militari si civili, spre toti cei care s-au dedicat domeniilor cu specific naval. Sub drapelul national, ei aduc zi de zi noi sensuri si intelegeri profunde devotamentului, curajului, profesionalismului', afirma premierul in mesajul sau.De asemenea, sefa Executivului, considera ca prin participarea la exercitiile multinationale alaturi de partenerii din Alianta Nord-Atlantica si contributia activa la implementarea masurilor colective de securitate ale Aliantei, militarii din Fortele Navale Romane aduc cinste Romaniei."Urez "La multi ani" tuturor marinarilor militari si civili! Sfanta Fecioara Maria, protectoarea marinarilor romani, sa va ocroteasca si sa va calauzeasca drumul spre casa, spre familie si toti cei dragi!", afirma Viorica Dancila.