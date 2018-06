Decizia in cazul lui Dragnea pe intelesul tuturor. Ce drepturi i s-au interzis liderului PSD

Cum a fost votul

Decizia in cazul lui Dragnea a fost luata de un complet de trei judecatori: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia data joi poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Potrivit minutei, decizia a fost luata in majoritate de doi dintre judecatori. In minuta nu se arata cum a fost votul, dar surse judiciare au explicat ca decizia a fost luata de Geanina Arghir si Constantin Epure, iar opinia separata a fost facuta de Stefan Pistol. Arghir si Epure l-au condamnat pe liderul PSD la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu. Pistol a decis achitarea lui Liviu Dragnea in baza articolului din Codul de Procedura Penala potrivit caruia "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea".Toti cei trei judecatori (unanimitate) l-au achitat pe Liviu Dragnea pentru instigare la fals intelectual in baza articolului din Codul de Procedura Penala, potrivit caruia "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea".Potrivit minutei, Inalta Curte a desfiintat sentinta de 2 ani cu suspendare, primita de Dragnea in dosarul Referendumul, si a transformat-o intr-o condamnare cu executare. Acesta sentinta de 2 ani cu executare a fost contopita cu cea de 3 ani si 6 luni si s-a stabilit ca Dragnea sa execute pedeapsa cea mai grea: 3 ani si 6 luni.Instanta a mai decis ca pe durata executarii pedepsei, si alti trei ani dupa executarea pedepsei, sa-i interzica lui Liviu Dragnea trei drepturi:- dreptul de- dreptul de- dreptul de. Este vorba de functia de presedinte de Consiliul Judetean.Instanta a mai decis ca Dragnea, impreuna cu alte 10 persoane condamnate in acest dosar, sa plateasca prejudiciul catre DGASPC Telorman, suma de 108.612 lei reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale.Suma reprezinta drepturi salariale incasate necuvenit de catre cele doua secretare PSD angajate fictiv la DGASPC Telorman: Anisa Niculina Stoica si Adriana Botorogeanu. O parte din aceasta suma, 34.339 lei, a fost achitata deja de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.In cazul Bombonicai Prodana, doi dintre judecatori au decis incetarea procesului penal pentru abuz in serviciu, dupa ce aceasta a achitat prejudiciul in cazul sau. Ei au decis aplicarea unei sanctiuni administrative, o amenda 1.000 lei. Opinia separata a fost in sensul achitarii.Surse judiciare au explicat ca voturile din complet s-au impartit similar ca in cazul Liviu Dragnea, judecatorul care a facut opinie separata ar fi Stefan Pistol.Nu doar Liviu Dragnea a fost condmanat la o pedeapsa cu executare in penitenciar. Floarea Alesu, fosta a DGASPC Teleorman, a fost condamnata la 1 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu si 5 luni de inchisoare pentru fals intelectual.Pentru ca Alesu mai avea o condamnare de 3 ani cu suspendare, intr-un alt dosar de coruptie, instanta a decis contopirea celor doua sentinte. In final, femeia a fost condamnata de Inalta Curte la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare.Cel mai multi inculpati din dosar au primit 3 ani cu suspendare. Cele doua secretare PSD, angajate functiv al DGASPC Teleorman, care au recunoscut acuzatiile au fost condamnate la 1 an de inchisoare cu suspendare- Anisa Stoica si 2 ani inchisoare cu suspendare - Adriana Botorogeanu.