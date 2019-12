Despre cabala impostorilor care sustine PSD, frica de a aplica legea in Romania si corigentul care vrea sa fie tratat ca premiant in UE Interviu

frica si impostura

A reusit Liviu Dragnea ce nu a reusit nici macar Ceausescu, adica sa castige cu adevarat de partea lui si sa-si securizeze cateva milioane de votanti, cei cumparati cu diverse privilegii costisitoare (care nu pot fi sustinute financiar pe termen lung!), cu functii nemeritate sau cu promisiuni iluzorii?

ciuma rosie

Cum vedeti, in calitate de cetatean, faptul ca inca nu avem o sentinta definitiva in dosarul Bombonica, in care e judecat Liviu Dragnea? Ce va spune aceasta frica a oamenilor din diverse institutii (Comisia Juridica a Senatului, CCR, ICCJ etc.) sa isi asume luarea unor decizii extrem de importante pentru bunul mers al societatii? La fel, procesul lui Darius Valcov a fost amanat pentru data de 11 iunie pentru ca inculpatul ... sa-si angajeze avocat. Cum ar trebui sa descifram acest joc al amanarii si de cine ar depinde incheierea lui?

PSD lanseaza acuzatii grave si atac dupa atac la adresa PE si CE. Pe de alta parte, in sondaje, UE este inca foarte bine vazuta de catre romani. De ce nu se teme PSD ca isi "taie singur craca de sub picioare" atacand Uniunea Europeana, mai ales ca suntem in prag de alegeri? Si cat de mare e riscul ca PSD sa ne indeparteze definitiv de UE?

Daca ne uitam la sondaje, unde PNL are un scor dublu fata de USR-PLUS, si la listele de candidati la europarlamentare, stindardul Opozitiei in acest moment este Rares Bogdan. Cum va explicati aceasta alegere si ce sanse dati unei opozitii unite, tinand cont de tensiunile din interiorul partidelor de opozitie, dar si dintre partide?

In ce conditii s-ar putea sa vedem ca UDMR nu mai intra in Parlament (de exemplu, de la ce prag de prezenta incolo)? Din informatiile pe care le aveti, au plecat din tara in ultimii ani doar cetateni romani sau a scazut si numarul etnicilor maghiari?

Mai merita Klaus Iohannis inca un mandat, dupa toti pasii inapoi facuti de Romania in ultimii 4 ani? Daca nu, care este, in opinia dvs, portretul unui bun presedinte, care ar putea sa "repuna tara pe sine"?

Intr-un interviu acordat, prof. univ. dr., presedintele Juriului de Onoare al Asociatiei Romane de Relatii Publice, face trimitere la regimul Ceausescu subliniind ca "Etapa '' poate fi definita ca o- unitatea impostorilor in jurul impostorului suprem"."Cabala impostorilor, mostenita de la regimul comunist, ii asigura PSD o sustinere solida pe termen mediu", subliniaza Dumitru Bortun, apreciind totodata ca "liderii PSD nu mai pot sa dea inapoi (...) Dupa ce s-au prezentat ca semizei condusi de un zeu, nu pot sa-si darame propriile statui. Ar fi ca o sinucidere in grup".Da, asa am spus. Din pacate, am avut dreptate. Sefii PSD nu vor ceda niciun centimetru din terenul castigat. Chiar daca unii dintre ei ar vrea sa se opreasca, n-ar mai putea, au mers prea departe. Nu numai cu schimbarile institutionale, ci si cu promisiunile facute electoratului, cu obligatiile asumate in fata unor centre de putere din afara tarii, cu datoriile morale reciproce, cu lauda de sine, cu manipularea publicului si cu falsificarea realitatii.Ce-ar mai putea sa faca acum? Sa le ceara scuze ca nu au evaluat corect posibilitatile, ca si-au asumat sarcini nerealiste sau ca au mintit? Ce sa le spuna propagandistilor de la televiziunile arondate, ca ar trebui sa renunte la postulatele pe care si-au cladit discursul, brandul, averea si cariera personala?Mai stiti cum se termina piesa de teatru "Zamolxe", a lui Lucian Blaga? La sfarsitul unei lungi perioade de recluziune si meditatie, trei revelatii vizionare ii sugereaza lui Zamolxe ca trebuie sa se duca in cetate, sa le spuna oamenilor ca si-a schimbat viziunea. Dar intre timp oamenii il zeificasera. Intors in cetate, Zamolxe sparge statuia care il reprezenta ca zeu si este ucis de multimea furioasa, care il acuza de profanare. Profanase propria lui statuie!. I-ar linsa cei care au crezut in ei, cei care le-au construit statuia prin discurs mediatic, toti cei ale caror interese sunt servite de zeificarea PSD. Din toate punctele de vedere, PSD este obligat sa mearga pana la capat.Am inteles, intrebarea dumneavoastra ma someaza sa apreciez cat de aproape ne aflam de "capat". Altfel spus, daca funia a ajuns la par sau ar mai fi posibile cateva ture. Parul ar putea fi chiar alegerile europarlamentare din 26 mai, cuplate cu referendumul, dar cu conditia sa se prezinte la vot cat mai multi dintre cei pe care actuala guvernare ii ingrijoreaza, ii revolta sau ii umileste.Dincolo de acest orizont de timp, nu putem sa facem predictii.. V-ati fi putut gandi in urma cu 2-3 luni la miscarea cu rezervele de aur ale BNR ? Sau la controlul emigratiei romanesti in tarile Uniunii Europene? Sau la trucajul fotografic cu "Organizatia PSD din Oregon" ? Oamenii astia sunt in stare sa scoata din joben si un elefant. Sunt diabolici!Ce inseamna "sa castige cu adevarat"? Este foarte greu sa trasam granita dintre a castigasi a castiga. Credeti ca pe vremea lui Ceausescu exista o diferenta clara intre cei care il adulau sincer si cei care il slujeau din interes? De multe ori, nici oamenii respectivi nu stiau prea bine ce sunt: admiratori sau slujitori? Credeti-ma, stiu ce spun. Am cunoscut astfel de oameni.Sistemul comunist a functionat cu doua feluri de combustibil: frica si impostura. In prima etapa, cea a "dictaturii proletariatului" (1948-1958), a predominat frica - lucru care a facut sa se vorbeasca de "obsedantul deceniu". Dupa 1958, anul in care trupele sovietice au fost retrase din Romania, a predominat impostura. Etapa "unitatii intregului popor in jurul partidului si al secretarului sau general" poate fi definita ca o, "unitatea impostorilor in jurul impostorului suprem". Exceptiile - rarisime, deci irelevante.Cucerirea puterii politice de catre partidul comunist, care nu avea mai mult de 800 de membri, a fost o impostura; acest partid, care se prezenta drept reprezentantul "muncitorilor, taranilor si aliatilor acestora", era un partid impostor. Cresterea numerica ulterioara cuceririi puterii a fost rezultatul unei imposturi de masa: au intrat in partid toti carieristii si oportunistii, care nu aveau nici pe departe valorile politice ale comunistilor si nu le impartaseau idealul politic (printre ei, au fost numerosi legionari, care inainte de razboi luptasera impotriva "pericolului bolsevic").Republica Populara Romana, proclamata in 1947 ca "stat al oamenilor muncii de la orase si sate", a fost o impostura; in Constitutia din 1948 se spunea ca "intreaga putere de stat emana de la popor si apartine poporului" - asta, in conditiile in care tara se afla sub ocupatia sovietica. Prezentarea armatei de ocupatie drept "armata de eliberare" - alta impostura.Promisiunea ca sub conducerea partidului unic se va construi o societate socialista multilateral dezvoltata s-a dovedit o alta impostura: timp de patru decenii, cat a durat asa-zisul socialism, nici macar un minut nu s-a aplicat principiul retributiei dupa cantitatea si calitatea muncii, considerat unul dintre principiile fundamentale ale economiei socialiste (la inceputul anilor '80, Ceausescu a incercat introducerea unor criterii calitative, numite pompos "noul mecanism economico-financiar", dar a esuat lamentabil: aplicarea lor ar fi amenintat cabala impostorilor, care functiona la toate nivelurile: in Guvern, in ministere si centrale, in unitatile productive, pana la nivelul sectiilor de productie, unde pontarea muncii se facea "dupa ochi frumosi", adica arbitrar).Dupa 1965, cand Ceausescu a renuntat la proiectul unei societati "mai bune si mai drepte", intorcandu-se la discursul nationalist din interbelic, impostura s-a generalizat: o dictatura de dezvoltare a fost prezentata drept "inaintare a Romaniei spre comunism". Aceeasi falsificare a realitatii se petrece in zilele noastre: alianta de la guvernare se intoarce la nationalismul ceausist, dar pretinde ca militeaza pentru "integrarea Romaniei in Uniunea Europeana". Bineinteles, o integrare "demna"!Acum vedeti ce inteleg romanii de azi cand vorbesc de ""? Li s-a spus ca aceasta impostura quasi-generalizata inseamna comunism si i-au zis "rosie". Ea nu are culoare, dar e ca o ciuma. Impostura produce impostura. E o boala contagioasa, care poate deveni pandemie. Cand impostura depaseste cota critica, sistemul social se imbolnaveste; daca nu este operata la timp, sistemul moare.In cazul societatii romanesti, primele simptome se manifesta de cativa ani: marile investitii publice sunt blocate; tinerii nostri cei mai buni, corecti si harnici, calificati si performanti, fug unde vad cu ochii. Cabala impostorilor ii sufoca sau ii rejecteaza, ii arunca in afara sistemului. Altii, de aceeasi factura morala si profesionala, care au ramas acasa, ies in strada si scandeaza: "". Dezideratul exprimat de aceasta strigatura este eradicarea imposturii si a consecintelor ei: coruptia, minciuna, secretomania, autoritarismul, manipularea.In concluzie: cabala impostorilor, mostenita de la regimul anterior, ii asigura PSD o sustinere solida pe termen mediu, dar aceasta sustinere nu este si "adevarata". Insasi ideea de impostura se opune ideii de adevar: impostorul este o "persoana care, prin minciuni si prefacatorie, isi aroga o falsa identitate (si competenta), vrand sa para ceea ce nu este; farsor" ().Cum ar trebui sa fie sustinerea populara pentru a fi autentica? Politologul Antonio Gramsci vorbea de "blocul istoric" ca unitate dintre guvernanti si guvernati bazata pe. In cazul relatiei PSD cu electoratul sau captiv, nu cred ca se poate vorbi de valori politice comune.Ma tem ca astfel de valori lipsesc si de o parte, si de cealalta. Se poate vorbi doar despre o. Adica despre acelasi mecanism socio-cultural care a asigurat supravietuirea regimului ceausist aproape un sfert de secol.Speranta mea este ca timpul sa nu mai aiba atata rabdare, cum spunea Marin Preda. Accelerarea istoriei ne da motive sa speram ca prefacerile sociale vor fi mai rapide decat cele de pana acum.Istoria ne invata ca pentru o mare impostura este nevoie nu numai de impostori, ci si de publicuri care sa-i creada pe impostori, precum si de alti impostori care au interesul sa-i creada sau sa simuleze credinta in ei.Lucrurile se petrec ca in basmul lui Hans Christian Andersen, "Hainele cele noi ale imparatului" (1837): curtenii care duceau trena imparatului s-au aplecat, au intins mainile ca si cum ar fi ridicat ceva de jos, apoi au pornit prefacandu-se ca tin ceva in maini; nu indrazneau sa spuna ca nu vad nimic. De ce nu indrazneau? Fiindca atunci lumea ar fi zis ca nu sunt priceputi in slujba lor sau ca sunt prosti de dau in gropi. Andersen incheie asa: "Nicio haina de-a imparatului nu starnise atata bucurie printre oameni".Parca a descris un miting al PSD sau, de ce nu?, un congres al PCR. Cei care scandeaza azi "pe-se-de, pe-se-de" o fac din acelasi motive pentru care altii scandau, in urma cu 30 de ani, "pe-ce-re, pe-ce-re". Alte masti, aceeasi piesa.Cercetarile de psihologie sociala arata ca pozitia de lider nu se alimenteaza numai din calitatile intrinseci ale individului respectiv, ci si din relatiile lui cu alti indivizi. Aceasta pozitie este expresia unor, al caror tel esteDaca un impostor este recunoscut ca lider, asta se intampla fiindca impostura lui serveste scopul grupului sau. Intotdeauna, partida se joaca in deplasare, pe terenul celorlalti; victoria liderilor provine din non-combatul echipelor gazda si din tacerea - complice sau indiferenta - a celor din tribune. Iata de ce simpla satirizare a deficientelor morale, culturale sau intelectuale ale liderilor nu diminueaza cu nimic solidaritatea dintre acestia si publicurile lor.Daca ar fi vorba de valori, aceste publicuri s-ar simti inselate, ar fi dezamagite. Dar e vorba de interese! Iata de ce dosarul Bombonica nu s-a finalizat, iata de ce treneaza dosarul 10 august 2018, ca si multe alte dosare.In ceea ce priveste institutiile invocate de dumneavoastra, Comisia Juridica a Senatului, CCR sau ICCJ, nu e vorba doar de frica, ci de toatecare au imbracat haina de guvernant, de impostorii care au imbracat haina de senator sau roba de judecator. Nici unii, nici altii nu vad ca ceilalti sunt goi pusca, hainele fictive ale acestora le starnesc "multa bucurie", cum ar spune Andersen.Dar atunci cand vad cum doua institutii fundamentale ale statului roman, CCR sau ICCJ, isi arunca una alteia cartoful fierbinte, invitandu-se una pe alta sa decida soarta lui Dragnea, sunt tentat sa cred ca este vorba in primul rand de frica.In ciuda faptului ca sunt acoperiti constitutional, legal si procedural, judecatorii din cele doua institutii nu au curajul sa aplice legea.Caci, inainte de toate, coruptia este alterarea unui lucru in insasi esenta sa.Inainte de a fi codificata in reguli morale si in legi juridice, coruptia este o stare ontologica.Cu intrebarea asta, imi mai ridicati o data mingea la fileu, adica imi dati prilejul sa-mi continui discursul despre impostura. Bineinteles,De unde stim asta? Desigur, nu din declaratiile lor explicite, fiindca inca n-au ajuns in punctul in care sa recunoasca inapetenta lor pentru valorile occidentale, inca se declara adeptii proiectului european. Impostura merge mana in mana cu simularea si disimularea. Dar e suficient sa facem o elementara analiza de discurs, de genul celor pe care le fac cu studentii mei, ca sa vedem ca oamenii astia nu pot sa gandeasca in referentialul modernitatii occidentale.Pur si simplu, ADN-ul lor socio-cultural ii face inapti in mai multe planuri: 1) inapti sa impartaseasca valorile Uniunii Europene; 2) inapti sa inteleaga valorile respective; 3) inapti sa evolueze in directia acestor valori si, intr-un plan mai general, inapti sa invete ceva nou, sa progreseze.Ceea ce va spun acum nu tine de intuitie, de speculatie sau de prezumtiile mele personale; e suficient ca acesti oameni sa deschida gura, ca isi dau arama pe fata. Ma refer la liderii aliantei PSD-ALDE, la purtatorii lor de mesaj si la reprezentantii lor in Parlamentul European. Ei apartin unei Romanii a trecutului.Inadvertenta dintre calitatea guvernantilor si obiectivele geopolitice ale Romaniei este evidenta. Doamna Dancila se mira ca nu a fost invitata la summit-ul de la Sibiu; nu stiu daca nu cumva a confundat Consiliul European cu Consiliul Uniunii Europene (n-ar fi prima confuzie facuta de prim-ministrul Romaniei), dar cred ca a uitat ca si-a inceput discursul din 3 octombrie 2018, in fata Parlamentului European, cu o afirmatie scoasa parca din "Morometii": "N-am venit aici sa dau socoteala!". Afirmatia a fost considerata de clientii politici o expresie a demnitatii nationale!Aceasta inadvertenta ajunge la cote greu de imaginat, care frizeaza schizofrenia:Niciun critic al Parlamantului European si Comisiei Europene nu a indicat vreo prevedere din Tratatul de la Lisabona sau din Tratatul de aderare semnat de Romania care sa fi fost incalcata in detrimentul tarii noastre. N-am gasit niciun atac la adresa celor doua institutii care sa dovedeasca, cu fapte si argumente, ca Romania e discriminata in comparatie cu alte state membre ale Uniunii Europene.Toate interventiile de acest fel sunt pline de acuzatii prezumtioase si deziderate nerealiste, specifice impostorilor care secreteaza strategii de disimulare a imposturii lor.. O astfel de schimbare sociala ar duce la de-legitimarea felului lor de a fi, a modului lor de viata, a strategiilor lor de a reusi in viata, a manierei in care stiu sa faca politica sau afaceri - in multe cazuri, politica si afaceri. Toate astea ar fi condamnate la pieire.Daca va ganditi la tributul pe care PSD l-ar putea plati in fata electoratului, nici atat! Actualii lideri, unii proveniti din Partidul Romania Mare, stiu ca in electorat va exista, in urmatorul deceniu, o pondere a nationalistilor care poate inclina balanta electorala in favoarea lor.Asadar, nu vad ce i-ar putea opri pe liderii PSD sa ne indeparteze tot mai mult de Uniunea Europeana. De temut, nu se tem! De crezut, nu cred in nimic. Dar de putut, pot. De ce n-ar face-o?!In lumea de azi este normal ca liderul Opozitiei sa fie o vedeta - in cazul de fata, un jurnalist de televiziune, in alte cazuri, un comediant (Beppe Grillo in Italia, Volodimir Zelenski in Ucraina) . Astazi,In contextul marketizarii va avea impact mesajul politic care satisface asteptarile electoratului (ceea ce se confunda adesea cu populismul).In contextul spectaculizarii, spectacolul mediatic integreaza politicul, sfera privata, cultura populara si divertismentul, iar actorul politic este promovat ca "entertainer" (Roger Schwartzenberg,, 1995).In contextul personalizarii, un personaj poate deveni lider politic daca indeplineste trei conditii: sa fie notoriu, sa aiba charisma, sa promoveze un discurs anti-sistem.Dupa schimbarile recente de la canalul Realitatea TV, Rares Bogdan nu avea o iesire mai buna pentru imaginea sa publica si pentru echilibrul lui sufletesc. I-am spus-o si dumnealui: "In conditiile date, e singurul dumneavoastra exit!".Optiunea liberalilor pentru Rares Bogdan mi se pare un gest de marketing electoral inteligent, dar nu exclud ca el sa devina si un gest de marketing politic, cu consecinte dincolo de alegerile europarlamentare. Adevarul e ca PNL are nevoie de o locomotiva mediatica, adica exact ce nu poate fi Ludovic Orban. Nu ma intrebati de ce.Credibilitatea si simpatia au un retetar misterios, care tine mai mult de alchimie decat de chimie. In charisma intra o multitudine de factori infinitezimali, care nu se lasa inventariati (de la elemente biografice, la privire sau timbrul vocii) . Cert este ca Orban are de multe ori dreptate, dar nu are cine sa i-o dea, ori in politica nu poti sa-ti faci dreptate singur, ca pe maidan, trebuie sa ti-o dea cineva.Nu vedeti ca nici lui Dragnea nu-i mai merge? Vrea sa-si faca dreptate singur, dar nu-l mai crede nimeni. Pana si impostorii de serviciu au devenit mai sceptici.Intr-adevar, dupa cercetarile sociologilor Dorel Abraham, Ilie Badescu si Septimiu Chelcea (, 1995), emigrarea etnicilor maghiari dupa 1990 a fost semnificativa. Conform recensamantului din 2002, ponderea lor in populatia de peste 18 ani era de numai 6,6% (INS,Dumitru Sandu,, 2010).In prezent, Ungaria este tara a carei cetatenie este ceruta de cei mai multi emigranti romani si a doua pe lista tarilor carora Romania le furnizeaza cea mai numeroasa forta de munca calificata. Dar,UDMR este supusa unui proces progresiv de obsoloescenta, care se accentuaza cu fiecare ciclu electoral. Imediat dupa 1989, UDMR a luat locul PCR in spatiul maghiarofon din tara noastra: a preluat rolul de partid unic, la care nu exista solutie alternativa si nici nu poate fi conceputa una. Alt criteriu de apartenenta si de legitimare in afara de criteriul etnic nu exista.Numai cine nu a fost in Har-Cov nu stie ce pacoste a fost UDMR pentru aceasta regiune a tarii: autoritarism, clientelism, stagnare si subdezvoltare. Si toate, spre beneficiul unei elite profitoare si pradalnice.Dar in cele trei decenii a aparut o noua generatie de etnici maghiari, mai instruita, care nu are reflexele conformiste ale celei anterioare, formata in regimul ceausist. De asemenea, au aparut alternative politice pentru alegatorii maghiari, iar UDMR nu le mai apare ca solutie unica.Pentru pasii inapoi facuti de Romania nu este vinovat Iohannis, ci Constitutia Romaniei, care il leaga de maini si de picioare.In 1991, noi nu am fost in stare sa optam ferm pentru una dintre cele doua variante functionale: republica parlamentara sau republica prezidentiala. Am facut un amalgam din amandoua si ne-a iesit o... struto-camila. Acum nu suntem nici in caruta, nici in teleguta. Asta imi aduce aminte de o butada a lui Andre Gide: "Cine vrea sa stea la mijloc risca sa nimereasca intre scaune".Cum vreti sa functioneze sistemul nostru politic? Cum vreti ca Romania sa faca pasi inainte? In conditiile actuale, sistemul politic este blocat, iar Romania face pasi inapoi, daca ne raportam la 1 ianuarie 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana.. La restrictiile impuse de Constitutia din 2003 s-au adaugat devalizarile succesive ale functiei de presedinte al Romaniei initiate de alianta PSD-ALDE.Daca ar fi dupa Tariceanu si Dragnea, Nicolicea si Nicolae, Vasilescu si Stefanescu, dupa cohorta primarilor cu dosare penale, cel mai bine ar fi ca acest presedinte sa nici nu existe. Ii cam incurca!Optiunea lui Iohannis pentru valorile Uniunii Europene, in primul rand pentru statul de drept, ii scoate din sarite, fiindca le strica socotelile. Si cu ce socoteli plecasera la drum! Numai domnul Valcov le stie.Deocamdata, singurul politician cu sanse sa castige alegerile pentru Presedintia Romaniei este Klaus Iohannis. Dar nu el va repune tara pe sine, ci o noua coalitie de guvernare, care va genera o noua constitutie.