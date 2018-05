Dragnea acuza "antisemitism institutional" in cazul plangerii penale depuse de Orban: Turnatori a avut Romania si va avea in continuare!

"Nu acceptam ca un guvern sa fie dat jos cu ajutorul procurorilor"

"Turnatori a avut Romania si va avea in continuare"

Ziare.

com

Liviu Dragnea s-a referit explicit la plangerea penala privind mutarea ambasadei din Israel, afirmand ca ea este "depusa, asumata, de Ludovic Orban", insinuand astfel ca altcineva ar fi autorul ei, nu liderul PNL, care a semnat-o."Se poate contura ideea ca aici vorbim, pe langa alte prostii, de antisemitism inastitutional. Citind, vedem ca se vorbeste de acuzatii de inalta tradare pentru un oficial care a avut intalniri oficiale cu sefi de stat si de guvern din alta tara. Dincolo de faptul ca e o abordare KGB-ista, ceausista, securista, care duce cu gandul la, aici statul Israel este tratat ca o putere straina cu care noi suntem in conflict. E o actiune care aduce deservicii majore Romaniei.Cei care au conceput, cat si cel care si-a asumat-o dau dovada de o mare iresponsabilitate. Sunt acuzati niste cetateni israelieni ca sunt agenti de influenta. Am vazut comentarii ca ar fi spioni, fara niciun fel de responsabilitate, fara o minima baza, fara dovada sau proba.Pe acest precedent, toti consilierii straini care au fost in Romania sau vor mai veni sunt agenti de influenta si cei care au lucrat pot fi acuzati de inalta tradare", a declarat Dragnea, facand trimitere la consilierii israelieni pe care ii are PSD si premierul Viorica Dancila.Presedintele PSD a afirmat ca "asistam, a nu stiu cata oara, la o incercare de a da jos un guvern si de a prelua intr-un mod nelegitim puterea din Romania, guvernarea, pentru ca puterea este gestionata neconstitutional si nelegal de anumite institutii, care incearca".De asemenea, Liviu Dragnea a subliniat inca o data ca social-democratii nu pot fi de acord ca un guvern sa fie "dat jos cu ajutorul procurorilor"."Nu exista nici macar o farama de adevar, dincolo de caracterul aberant al plangerii in sine", a mai afirmat Liviu Dragnea, subliniind ca toti membrii PSD sustin in continuare Guvernul, la fel ca si partenerii de la ALDE.Presedintele PSD si-a exprimat convingerea ca exista in continuare "o majoritate stabila"."Si inca speram ca mai exista undeva, bine ascunsa, o farama de luciditate ca acest demers sa nu ajunga intr-o zona care sa scape de sub control. Romania trebuie sa ramana intr-o zona de stabilitate, care ne ajuta pe noi, inclusiv pe partenerii nostri strategici, chiar daca sunt puteri straine", a mai subliniat liderul PSD.Intrebat de jurnalisti daca PSD a luat in calcul suspendarea presedintelui sau organizarea unui miting pentru sustinerea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a raspuns: "Sigur ca s-au atins si aceste subiecte"."Turnatori a avut Romania si va avea in continuare (...) Noi tot speram ca inca mai exista undeva o farama de luciditate si ca acest demers cel putin aberant nu va depasi o linie rosie., dar asa cum am mai spus: Nu avem de gand sa stam inactivi sa nu facem nimic, daca vom vedea ca lucrurile merg in directia stravezie de a se prelua intr-un mod nelegitim guvernarea.Vom utiliza toate mijloacele legale, constitutionale, publice, ca votul din 2016 sa fie respectat", a spus liderul PSD.In ceea ce priveste mitingul pro-guvern, Liviu Dragnea a precizat: "Nu este exclusa organizarea lui (...) . Daca va fi cazul o vom face, dar tine de evolutia acestei situatii".Luni dupa amiaza, de la ora 14:30, presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine o conferinta de presa.