Dragnea acuza DNA ca vrea sa faca venituri: Am dat deja 6.000 de lei. M-ar costa 100.000 copierea volumelor din dosar

"Am inteles ca a iesit DNA cu un anunt - costa 10.000. Este foarte curioasa aritmetica... eu pentru 18 volume am platit 6.000 si ceva de lei. Pentru restul pana la 287-297, aproape 300, oricine poate sa faca o socoteala simpla, ne ducem la vreo suta de mii de lei", a spus Dragnea.El a aratat ca nu stie in ce alte cazuri s-a refuzat sa se dea dosarul in format electronic si ca acum incepe sa inteleaga ca, de fapt, DNA este o institutie care vrea sa faca venituri."Eu stiu ca DNA are un buget suficient si a avut buget suficient in fiecare an. Dupa parerea mea, am scris-o si in plangerea depusa la DNA, in mod intentionat, ceea ce nu ar fi o mare noutate", a adaugat Dragnea.Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie pentru ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie, in format electronic, a dosarului in care este anchetat afirmand ca o copie pe suport de hartie l-ar costa prea mult."Noi am depus o plangere la DNA zilele trecute, saptamana trecuta, pentru ca eu, practic, nu pot sa am acces la dosar. Sa va spun de ce! Si nu numai la mine e problema asta. Practica, din cate stiu, la Parchet in general este ca, atata timp cat dosarele sunt scanate, sunt pe un suport electronic, iti da un CD, un stick sau mai multe, pe care le platesti, care au costuri mici.Am facut solicitarea de la inceput si, din cate am inteles, nu numai eu, ci toti cei care suntem chemati pe acolo, sa ne puna la dispozitie dosarul in forma electronica. S-a refuzat si au zis ca numai in forma scrisa, care dureaza foarte mult si care costa foarte mult", a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Romania TV.Liviu Dragnea a afirmat ca l-ar costa prea mult o copie pe suport hartie a dosarului sau, precizand ca singurul venit pe care il are este indemnizatia de la Parlament."Eu ca sa iau toate zecile sau vreo suta si ceva, nu stiu cate bibliorafturi sunt. Nu stiu cate ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul sunt cei care mi-au cerut si mi-au pus sechestru.Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament. Nici aia intreaga, doua treimi", a mai spus Dragnea.