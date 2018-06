"Dragnea anunta un miting impotriva abuzurilor: In Romania exista institutii care se afla sub teroare"

sambata, 9 iunie, incepand cu ora 20:00

Mitingul organizat de PSD va avea loc, in Piata Victoriei."Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, impotriva faptului ca democratia si statul de drept sunt afectate de cativa ani buni in Romania. Facem acest miting pentru a arata ca suntem decisi sa mergem pana la capat, pentru ca Romania sa fie o tara unde Constitutia sa fie respectata.Ii asteptam pe toti care vor sa traiasca intr-o tara libera, in care sa nu mai fie institutii aflate sub teroare, unde, din cauza unei propagande toxice uriase, se pune problema ca o structura nelegitima, subterana, obscura sa paraziteze deciziile si sa influenteze intr-un mod ocult decizii importante, sa permita intruziuni neconstitutionale, sa permita ca cetateni romani, firme romanesti sa fie inchise, zeci, mii de destine sa fie distruse", a declarat Dragnea, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD.Intrebat cine se face vinovat de aceste abuzuri si teroare, seful PSD a sustinut ca precizarile si nominalizarile le va face la miting, dar este vorba despre "institutiile de forta", care alcatuiesc "statul paralel"."In conditiile in care statul paralel si cei care fac parte din el au actionat cum au actionat in ultimii ani, orice cetatean sau firma s-au putut afla sub aceasta teroare", a continuat Dragnea.Jurnalistii au insistat si au vrut sa afle de la Dragnea daca SRI si DNA sunt institutiile la care a facut referire cand a spus ca se fac presiuni si abuzuri. "Nu numai ele, dar daca va spun totul acum nu mai veniti la miting. Ne intereseaza sa protejam Justitia. Ne interseaza ca judecatorii din Romania sa nu mai aiba niciun fel de influente", a raspuns liderul PSD.Intrebat cati oameni va aduce PSD la miting, Liviu Dragnea a replicat:Referitor la faptul ca mitingul PSD va avea loc la o zi dupa ce ICCJ se va pronunta in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Dragnea a spus ca cele doua lucruri nu trebuie asociate, pentru ca mitingul a fost decis cu mult timp in urma.Totodata, el a precizat ca nu are emotii cu privire la proces."Eu, cum am afirmat in permanenta, mi-am sustinut si imi sustin cu tarie nevinovatia mea si sper ca orice s-a discutat in timpul, pe parcursul procesului sa fi convins judecatorii ca sunt nevinovat", a mai afirmat Dragnea.Precizam ca, pe 8 iunie, deci cu o zi inainte de marele miting, Inalta Curte ar trebui sa dea un prim verdict in procesul lui Dragnea privind angajarile fictive din Teleorman. Liderul PSD a fost intrebat si despre planurile partidului in ce il priveste pe presedintele Klaus Iohannis, iar Dragnea a spus ca nu s-a discutat despre suspendare in PSD si ca se asteapta motivarea CCR."In momentul in care motivarea CCR va fi publicata in Monitorul Oficial, atunci o sa asteptam sa vedem ce face presedintele si vom decide in consecinta. Nu vom fi de acord ca cineva sa se plaseze deasupra Constitutiei", a precizat Dragnea.Liderul PSD nu a ratat momentul si a atacat ideea fostului premier, Dacian Ciolos, de a organiza un referendum pentru justitie, pe care a numit-o nastrusnica, dar si declaratia lui Ludovic Orban care a afirmat ca decizia CCR nu trebuie respectata."Am vazut si multe alte prostii fara margini. De exemplu, ideea nastrusnica a domnului Ciolos de a se organiza un referendum pentru justitie. Sau, denuntatorul de serviciu spune ca decziile CCR nu sunt opozabile presedintelui. Mi se pare grav ca acesti oameni au atitudine ca si cum ar sustine ideea de dictatura in Romania. Cand spui ca deciziile CCR nu trebuie sa fie respectate, atunci sigura ca democratia te deranjeaza", a mai spus Dragnea.Amintim ca, initial, se anuntase ca PSD va organiza in Bucuresti si resedintele de judet manifestari de amploare pentru sustinerea referendumului cerut de Coalitia pentru Familie, dar si pentru a-si demonstra suportul de care continua sa se bucure Guvernul Dancila, contestat atat in strada, cat si in Parlament."Nu este un miting pentru sustinerea mea, este un miting impotriva abuzurilor. (...) Sustinerea premierului este in Parlament", a spus premierul Dancila, intrebat cum comenteaza faptul ca se organizeaza un miting pentru sustinerea sa.Viorica Dancila va fi prezenta la manifestatie, dat fiind faptul ca este membru PSD si presedinte executiv.Intrebata cum comenteaza afirmatiile aprute in spatiul public potrivit carora comisarul european Corina Cretu ar fi un nume vehiculat pentru functia de prim-ministru , Dancila a spus: "Toti pot construi scenarii. Eu stiu ca avem o majoritate in Parlament, iar coalitia de guvernare ma sustine".