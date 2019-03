Dragnea apara Fondul de Investitii: Nu este afectat deficitul bugetar. Ponta e un denuntator de profesie

Ziare.

com

El spune si ca Victor Ponta, care anunta ca va face plangere penala pe tema acestui Fond, este un "denuntator de profesie".Dragnea a fost intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Calarasi, cum ii raspunde lui Victor Ponta, care a anuntat ca va depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila si pe cel al ministrului de Finante , Eugen Teodorovici, legat de Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, si daca cei 4,7 miliarde de lei sunt sau nu prevazuti in proiectul de buget."Lui Ponta nu-i raspund nimic pentru ca la el este firesc. Este un denuntator de profesie, deci mai face inca o plangere penala cum a mai facut, cum a mai spus, si impotriva altora", a afirmat Dragnea.El a sustinut ca nu este afectat deficitul bugetar."In ceea ce priveste Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, v-am spus si ieri, va spun si astazi, nu este afectat deficitul bugetar, nu sunt afectate plafoanele, tot acest mecanism economico-financiar a fost luat in calcul atunci cand s-a construit bugetul.Este vorba de un capital social pe care il au societatile, acum, la acest moment, in jur de 10 miliarde de lei, sigur ca dupa ce va fi inregistrat la ONRC sigur se va face reevaluarea societatilor, asa este firesc vor fi fonduri alocate cash din veniturile din privatizare, asa este trecut in actul normativ, deci nu se pune problema ca eventualul profit care ar fi trebuit sa mearga la bugetul de stat ar fi fost luat in calcul si acum influenteaza deficitul...Toate aceste calcule au fost facute inainte si au fost luate in calcul si nu influenteaza deficitul", a mai spus Dragnea.