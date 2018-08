Dragnea crede ca ordonanta privind revizuirea sentintelor este o idee foarte buna: Toader va face o analiza

Ziare.

"Am avut o discutie cu dumnealui (ministrul Justitiei - n.r.) . Mie mi se pare o idee interesanta, nu e rea ideea. Trebuie sa vada si sa prezinte premierului, probabil si coalitiei, cat de aplicabila poate fi o astfel de ordonanta si cat de eficienta ar fi, adica daca isi atinge scopul. Ideea e foarte buna (...) urmeaza in perioada urmatoare sa o construiasca si sa faca o analiza din punct de vedere al eficientei", a afirmat Liviu Dragnea.Liderul PSD a tinut sa precizeze ca Tudorel Toader a dovedit pana acum ca este "un om curajos, pregatit, care crede intr-adevar in justitie " si care "inca are multe lucruri de spus".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca va propune premierului adoptarea unei Ordonante de Urgenta prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei El a preciat ca o astfel de ordonanta va fi data "intr-un timp scurt, imediat ce se termina concediile", iar prin aceasta ii va fi data incredere romanului ca "justitia se infaptuieste asa cum cere Constitutia".