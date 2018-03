Dragnea despre Andronescu, Banicioiu sau Stefanescu: Nu stiu de ce era nevoie de acest scandal si de aceasta victimizare

Ziare.

com

"Dupa parerea mea, principalul motiv pentru care nu au castigat sau nu au ocupat nicio functie a fost supararea delegatilor ca, inainte de congresul nostru, alti colegi iar vorbesc despre partid, iar spun lucruri urate despre partid, iar incearca sa provoace un scandal, in conditiile in care votantii nostri, membrii nostri si cred ca cea mai mare parte a romanilor nu mai vor scandal", a afirmat Dragnea intr-o emisiune la Antena 3.Liderul PSD si-a exprimat nedumerirea fata de "scandalul" si de "victimizarea" de care au dat dovada Andronescu, Stefanescu si Banicioiu."Eu ma asteptam ca acesti colegi, doamna Andronescu, domnul Codrin Stefanescu, domnul Nicolescu Banicioiu, daca doreau sa candideze si au aratat ca doresc sa candideze, sa depuna pur si simplu dosare de candidat, asa cum au depus toti ceilalti care au vrut sa candideze. Nu stiu de ce mai era nevoie si nu a inteles nimeni de ce mai era nevoie de tot acest scandal si de aceasta victimizare, in conditiile in care la noi Comitetul Executiv aproba candidaturile si au fost aprobate toate candidaturile. Deci, au fost trecuti pe buletinele de vot", a adaugat Liviu Dragnea.El a subliniat ca votul a fost democratic si ca nu a influentat rezultatul alegerilor interne din partid."Democratia inseamna in primul rand vot, care sa legitimeze. Votul este dat de delegati. Nu eu sunt cel care numesc sau care blochez pe cineva. Nu am facut asta niciodata", a precizat presedintele PSD.Vezi cum s-a desfasurat Congresul extraordinar la PSD cu acuzatii de dictatura, cenzura si final asteptat. Dancila a devenit secundul lui Dragnea (Galerie foto&Video)