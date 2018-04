"Dragnea, despre o modificare a Codului Penal ce l-ar viza: Imi da cineva anii pierduti in procese?"

Ziare.

"Si acum cred ca pot sa fac, nu stiu daca o sa fac. Am auzit si eu ca aceasta prevedere este facuta pentru mine. Nu putem sa stam in continuare in aceasta situatie in care sa ajungem sa nu mai luam in seama nici macar deciziile CEDO, care a dat dreptate unui cetatean sloven? Toate deciziile CEDO sunt obligatorii si pentru Romania, nu numai pentru alte tari. Imi mai da cineva anii pierduti, ceea ce am pierdut din cauza acestui proces politic?", a declarat Liviu Dragnea,a presedintele PSD, la Pitesti."Nu ma intereseaza foarte mult acest articol. Am spus de la inceput, sunt trei motivatii pentru modificarea acestor coduri: obligativitatea de a transpune directiva privind nevinovaatia, obligativitatea privind deciziile CCR si CEDO", a mai afirmat Dragnea.Una dintre prevederile cuprinse in propunerile de modificare a codurilor penale prevede ca, in cazul in care unul din judecatori sau asistent judiciar este impiedicat sa semneze motivarea, cauza se repune pe rol pentru a fi solutionata de un alt complet de judecata."Daca vreunul dintre judecatori sau asistent judiciar este impiedicat sa semneze hotararea, cauza se repune pe rol in vederea solutionarii de un alt complet de judecata. Cand impiedicarea priveste pe grefier, hotararea se va semna de grefierul-sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea", se arata la punctul 11 al proiectului de lege privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.Acelasi proiect prevede ca motivarea se redacteaza de judecatorul sau unul din judecatori, atunci cand completul este format din mai multi judecatori, care a solutionat procesul. Cand in compunerea completului de judecata intra si asistenti judiciari, presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea. Totodata, hotararea se redacteaza in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii urmand ca in cazuri temeinic motivate, acest termen sa fie prelungit cu cate 30 de zile, de cel mult doua ori, mai prevede proiectul.O decizie a CEDO arata ca in procesul Cerovsek si Bozicnik contra Slovenia reclamantii nu au avut parte de corectitudinea procedurilor judiciare, deoarece motivarea a fost scrisa de alt judecator decat cel care s-a ocupat de speta. O sesizare similara a existat si in cazul lui Liviu Dragnea.Cazul Cerovsek si Bozicnik vs. Slovenia vizeaza o situatie in care motivarea condamnarii unei persoane a fost data de judecatori care nu au participat la procesul respectiv."Reclamantii (la CEDO) fusesera judecati pentru furt de un singur judecator in Slovenia. Judecatorul s-a retras din activitate dupa stabilirea verdictului, fara a oferi o motivare scrisa privind vina inculpatilor si sentinta data. Dupa aproximativ trei ani, doi judecatori, care nu participasera la proces, au elaborat motivatii scrise utilizand ca baza o reconstituire a dosarelor cazului. Condamnarile au fost confirmate in apel fara vreo reanalizare directa a dovezilor", arata sentinta CEDO data in 2017.Liviu Dragnea a contestat anul trecut decizia de condamnare in dosarul "Referendumului" sustinand ca motivarea nu a fost redactata in 30 de zile de la pronuntare, iar la data la care aceasta a aparut, presedintele completului care a solutionat cauza era deja pensionar.Completul de cinci judecatori a respins sesizarile facute de aparatorii lui Dragnea. Acestia cerusera inscrisuri si o expertiza informatica asupra sistemului ECRIS, aplicatie folosita la nivelul instantelor judecatoresti pentru managementul electronic al dosarelor.De asemenea, avocatii au solicitat copii dupa cererile de pensionare ale judecatoarelor Livia Stanciu si Luminita Zglimbea. O alta cerere respinsa a fost cea legata de sesizarea Curtii Europene de Justitie, considerand ca li se refuza accesul la probe.Presedintele PSD fost condamnat definitiv pe 22 aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare. Instanta suprema a motivat decizia sustinand ca liderul PSD a ales sa isi foloseasca "abuziv autoritatea si influenta" in partid "pentru a denatura rezultatul scrutinului".