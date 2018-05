Dragnea dezminte nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilor

"Nu e vorba de bani privati!"

Dragnea vorbeste de desfiintare, documentul Guvernului de suspendare

suspende

Balbaiala guvernantilor. Cum se arunca pisica

Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II

"Prieteneste, noi nu o sa facem asa ceva, dar am vazut ca Orban s-a specializat in a face plangeri penale, zice asa articolul 278 din Codul Penal: 'Comunicarea de informatii false, comunicarea sau raspandirea cu stiinta, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere securitatii nationale...'. O informatie de acest gen, care este suta la suta mincinoasa, poate destabiliza intr-adevar economic si social Romania si poate aduce atingere securitatii nationale", a declarat Liviu Dragnea.Jurnalistii l-au intrebat la cine se refera, Dragnea afirmand ca "anumite posturi de televiziune, anumiti ziaristi, anumiti cetateni vorbesc in ultimele zile de intentia Guvernului de a desfiinta Pilonul II de pensii, la asta m-am referit"."Nu stiu ce a spus seful de la Prognoza, dar o guvernare se exercita in baza programului de guvernare, care e public. Obiectivele noastre au fost asumate si sunt sustinute in continuare", a declarat liderul PSD.Liviu Dragnea a anuntat ca i-a cerut ministrului Muncii sa finalizeze "o analiza riguroasa, exhaustiva a tuturor datelor financiare" si sa ofere toate informatiile financiare referitoare la nivelul de pensie pe care il va avea un cetatean care va avea pensia doar la Pilonul I si unul care va avea pensii si la I si la II, pentru ca "cetateanul roman odata informat sa aiba posibilitatea sa opteze unde considera ca e mai bine, doar in Pilonul I, sau si in Pilonul I, si in Pilonul II".(...)Nu e vorba de bani privati, ca poate unii asa inteleg, pentru ca in mod deliberat li se spune. E vorba de contributiile pe care toti le avem la pensie si care merg in pensiile de stat (...) Nu se nationalizeaza Pilonul II si nu se inlocuieste aceasta parte din tot bugetul de pensie cu impozitul pe venit", a mai replicat Dragnea la zvonurile aparute in presa, sustinand ca "pot fi pareri, idei", dar asta "e problema lor", a celor care le emit.Intrebat de un jurnalist daca PSD si Guvernul Dancila cauta solutii pentru echilibrarea bugetului pe 2018 si daca majorarile de salarii si pensii au creat un dezechilibru. Liviu Dragnea a afirmat: "Toate majorarile salariale au fost luate in calcul (...), este foarte simplu".Referitor la proiectul privind suspendarea contributiilor catre Pilonul II de pensii, Liviu Dragnea a raspuns referindu-se la desfiintarea lui, ceea ce este altceva. "V-am zis ca in ce priveste programul de guvernare, nu exista aceasta prevedere.", a declarat el.Precizam insa ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara,. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Despre acest proiect privind suspendarea contributiilor, Dragnea s-a limitat sa spuna ca nu e in programul de guvernare si atat.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018 El a explicat pentru Agerpres ca au fost facute scenarii si analize interne, care ulterior au fost publicate, dintr-o eroare, ca proiect de lege."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne. De aici, cineva, eu fiind plecat in SUA, auzind ca se discuta astfel de scenarii, a trecut acolo. Deci tot randul este o analiza interna, nu avem nici macar un proiect cu asa ceva. Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus.Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului. Mai multe asociatii profesionale din domeniul financiar-bancar, al pensiilor si al asigurarilor, dar si Camera de Comert Americana, Bursa de Valori Bucuresti si Consiliul Investitorilor Straini au reactionat dupa ce Guvernul a publicat proiectul si au cerut sa mentina neschimbat modul de functionare a Pilonului II de pensii, ca reactie la informatia conform careia Executivul vrea sa suspende contributiile in a doua jumatate a acestui an."Noi, organizatiile semnatare ale acestei scrisori, facem apel la Guvernul Romaniei pentru a mentine neschimbata legislatia si principiile de functionare ale sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II) . In sprijinul acestei solicitari aducem concluziile studiilor internationale, rezultatele celor 10 ani de Pilon II in Romania, precum si analizele pe care le-am realizat fiecare dintre noi cu privire la acest sistem.Predictibilitatea si stabilitatea legislativa sunt cruciale pentru succesul oricarui sistem de economisire pe termen lung menit sa asigure prosperitatea la pensie a celor peste 7 milioane de romani care contribuie la aceste fonduri", se arata intr-un comunicat.