Dragnea spune ca noua Lege a pensiilor le tripleaza fata de 2016: Vor costa 125,2 miliarde de lei, dar nu cresc contributiile

Intrebat daca si-o asuma in totalitate, Dragnea a spus ca nu

Pensia minima practic va fi o indemnizatie sociala

macar

cu noua lege va avea 4.725 de lei. Fata de 2016 e triplu

cu intrarea in vigoare a noii legi, 125,2 miliarde de lei.

Nu se mareste nicio contributie

Dragnea spune ca Iohannis vrea sa dea jos Guvernul prin violente

Dragnea: In laboratoarele de la Cotroceni sunt facute toate aceste proteste. Acel laborator care da ordine la statul paralel

Ministerul de Finante trebuie sa faca un control la Administratia Prezidentiala, e obligatoriu

Filmuletul Romaniei TV pentru protestul diasporei l-a emotionat pe Dragnea

Ziare.

com

Suma pe care insa va trebui sa o suporte bugetul este foarte mare, Dragnea estimand ca in 2021 va ajunge la 125,2 miliarde de lei. Totodata, sunt numeroase modificari. Chiar daca spune ca nu va scadea nicio pensie, Dragnea a evitat sa isi asume el raspunderea pentru lege, sustinand ca s-a lucrat in echipa.Totusi, ca reactie la declaratiile liderului sindical Bogdan Hossu , care a spus ca femeile vor avea pensii si cu 30% mai mici decat barbatii, Dragnea a zis ca, daca va exista o singura astfel de situatie, el isi va da demisia.Una dintre principalele modificari ii va pune pe toti pensionarii in situatia de a opta cum sa le fie calculata pensia, fapt ce deja a creat rumoare printre cei care au urmarit emisiunea si au trimis mesaje cerand detalii despre ce vor trebui sa faca.Totodata, chiar daca liderul PSD a insistat ca banii nu vor fi o problema, a subliniat ca principalul principiu pe care noua lege e construita e "cel al solidaritatii". Mai exact, pensiile vor fi mereu platite de cei activi in campul muncii.Dragnea a incercat sa induca si ideea ca o inflatie mare, de "macar 2-3%", va rezulta intr-o pensie mai mare. In realitate, cu pensia marita, omul nu va putea sa isi cumpere mai multe produse decat inainte de marire, pentru ca vor fi crescut deja si preturile.- Intr-o luna, in septembrie, am putea avea legea finala, anunta Dragnea., trebuie sa luam in calcul si piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din Opozitie", spune seful PSD.ca e o munca foarte grea sa recalculezi milioane de pensii.- Intrebat daca partenerii de coalitie au vazut legea si sunt multumiti, Dragnea spune ca da: "Da, da, categoric, cred ca chiar ieri ne-am vazut foarte multe ore".- Invitat de moderatoare la tabla sa explice legea, Dragnea ezita si cere sa fie lasat sa mai explice de jos, in timp ce citeste de pe foi.- Dragnea insista pe- Seful PSD explica noua lege: "Pensiile vor fi recalculate in mod automat de catre Casa de Pensii, din oficiu, ANAF-ul va transmite la Casa de Pensii datele privind sumele platite, Casa trimite la cetateni daca compania a platit contributiile".- "Sa stie toata lumea ca din 2021 cei pentru care nu se vor plati contributii vor avea scaderi la pensii., ca sa poata sa intervina", anunta Dragnea., nu cel minim ca acum, "ca sa beneficieze de o pensie cat de cat decenta".- Vor fi tot 4 categorii de pensii, dar unele au suferit modificari de structura.- Se va putea cumula pensia cu salariul, cei care ies la pensie vor putea lucra in continuare.- Femeile care au avut 3 copii pot iesi mai repede la pensie.- Dragnea spune ca nicio pensie nu va scadea si, in ce priveste declaratia liderului sindical Bogdan Hossu care spunea ca femeile sunt discriminate si vor castiga cu 30% mai putin decat barbatii dupa noua lege, a promis ca el"O sa vada toata lumea cat de mizerabile sunt toate minciunile. Adevarul iese la iveala, nu are cum, ca ai cuponul de pensie, fluturasul de salariu, datele economice".: "Noi ne asumam aceasta lege, se lucreaza in echipa, cu Olguta Vasilescu, trei doamne de la Casa de Pensii, nu e legea mea. Milioane de romani o vor duce de la an la an tot mai bine".- Lase redefinesc gradele de invaliditate pentru a nu mai fi situatia incorecta ca cineva care are grad de invaliditate, dar poate scrie o carte sau lucra in IT sa piarda pensia.- "acum daca sotul supravietuitor are 1.000 de lei pensie, sotul decedat are tot 1.000 de lei, sotul supravietuitor are doua variante: poate opta sa primeasca 50% din pensia sotului decedat, dar renunta la pensia lui sau poate primi pensia proprie plus 25% din pensia sotului decedat. Pensionarii care deja au optat pot reopta".: "Acum e o regula generala, cei care nu au stagiul minim de cotizare indiferent de vechime primesc la fel, ceea ce nu e in regula. Cei care intra in pensie din 2021 cu o vechime de minim 15 ani vor avea 45% din salariul minim brut pensie, la care se adauga cate 1% din salariul minim brut pentru fiecare an de munca. Pentru cei cu vechime intre 10 si 15 ani, am pus 40%".- "Daca din calculul care ti se face pe cealalta categorie iti rezulta o pensie mai mare te duce acolo.".. In 2021 vor putea opta pensionarii care sunt deja in plata intre indemnizatia sociala si calculul pentru pensie pe contributivitate. Teoretic, plecam de la ideea ca vor alege cea mai mare suma. O sa le dam toate informatiile, toate datele, isi va putea face simularea cum va creste fiecare.- Dragnea incearca sa induca ideea ca o crestere a inflatiei e buna pentru ca, odata cu ea, cresc pensiile. "In 2021 pensiile vor fi deja mult mai mari, acel parametru va creste cu rata inflatiei,".- "E un intreg proces care se deruleaza, se va extinde numarul de categorii, vor fi stabilite prin hotarare de guvern".Pus sa dea un exemplu pentru cei care au lucrat in grupa I de munca, Dragnea a spus ca legea, de fapt, nu modifica nimic.- Dragnea explica formula de calcul, dupa care vine cu un exemplu concret:"Femeie medic, barbat medic, vorbim de cazuri concrete, pensii in plata acum. Au doi parametri identici, stagiu realizat, au muncit 37 de ani. Au 63 de puncte, in schimb stagiul complet, deci la ce se imparte? La doamna se imparte la 30 si ii da o pensie mai mare, la domnul se imparte la 35. Si atunci avem urmatoarele rezultate.In 2018, astazi, doamna medic are o pensie de 2.310 lei, va avea 2.657 in 2019, 3.728 in 2020, 2.933 daca n-ar intra in vigoare noua lege,"."Asta e calculul real? Ma scuzati ca va intrerup...", spune temator moderatorul."Sa-i dea Dumnezeu sanatate si sa beneficieze de pensie", a raspuns Dragnea"Pai aceasta lege, domnule presedinte, va fi votata cu ambele maini", e replica moderatorului de la Romania TV.Dragnea continua cu exemplul medicului barbat - "in 2018 are 1.980 de lei. In 2021 ar ajunge la 3.373. Deci diferentele dintre ei se vor mentine, daca nu intram in noua lege. Ce face noua lege? Nu o aduce in jos pe a doamnei, o ridica pe a domnului la 4.725 de lei. Este aritmetrica, nu este ceva complicat. Eu sunt curios, dupa ce se vor prezenta in continuare aceste date, ce vor mai inventa"."Eu sunt curioasa cine se va opune in Parlament si cum va recurge dezbaterea", insista de data aceasta moderatoarea, insa pe aceeasi linie.- Cu aplicarea, in 2019 si in 2020 pensiile vor creste in baza punctului de pensie. In aceasta luna sa se discute serios sa vedem care sunt datele si pentru marirea punctului de pensie in fiecare an si pentru intrarea in vigoare efectiva a noii legi. Trebuie sa calculam impactul. Chiar daca punem o luna doua in plus la marirea punctului de pensie, dar avand beneficiile noii legi..."Nu fac eu politica postului, dar invitati-i pe cei care stiu sa explice, pe cei care au inteles..", spune Dragnea."De asta am apelat si au acceptat sa vina specialistii Casei de Pensii. Acum va fac o invitatie publica sa veniti la dezbateri saptamana viitoare", raspunde moderatorul."Venim, dar sa treaca o saptamana, doua, trei pana cand oamenii citesc si inteleg mai bine. As vrea sa fie o dezbatere intens interactiva", raspunde Dragnea.- Dragnea revine la datele Legii pensiilor si vorbeste de. Sumele sunt foarte mari, dar Dragnea spune ca bugetul suporta fara probleme si nu vor fi crescute contributiile.Acest efort bugetar poate fi sustinut fara probleme si incet-incet bugetul de pensii va fi completat 100%. Nu o sa mai fie contributii doar datorate si neplatite., am spus-o de la inceput. Doar s-au transferat la angajati".- Intrebat daca pensia de la stat va putea fi cumulata cu pensia speciala, Dragnea a spus "din cate stiu eu, nu".- Intrebat daca pot fi schimbari radicale in proiectul de lege, Dragnea a spus, razand, "categoric, nu, doar daca apare ceva care poate imbunatati".- Dupa anuntul ca vor trebui sa opteze pentru o varianta sau alta,"Ce ii rog eu pe pensionari e- Acum Dragnea sustine, fara sa spuna pe ce se bazeaza, ca presedintele Klaus Iohannis va incerca sa blocheze aceasta lege, pentru ca "vrea sa dea jos Guvernul cu orice pret, chiar si prin violenta".- Moderatorii ii cer clarificari de cand va intra legea in vigoare, Dragnea spune ca nu mai vrea sa raspunda la intrebari, pentru ca a stat deja destul in studiou. El subliniaza, totusi, ca e convins ca nu va veni alt guvern care sa renunte la proiectul Legii pensiilor, pentru ca "optiunea va fi clara".- Chiar daca spusese ca a stat deja prea mult, Dragnea s-a dus din nou la tabla si, cu o mana in sold, explica rectificarea bugetara si de ce au fost taiate fondurile Administratiei Prezidentiale. Mantionam ca, pe langa faptul ca Dragnea oficial nu are nicio atributie in Guvern, cifrele pe care le prezinta sunt de la Traian Basescu incoace si Cotroceniul are de organizat un summit, ceea ce nu era cazul in anii trecuti.- S-a ajuns la subiectul tipetelor la telefon, Dragnea sustinand ca Iohannis a tipat la Dancila.- "A inceput sa tipe la ea ca si-a depasit atributiile, ca asta e atributul lui. Si i-a spus, domnule presedinte, nu e niciun premier interimar. S-a urmat modelul folosit si de Ponta, si de Grindeanu, si de Tudose. Ceea ce nu se duce pe prevederea respectiva din Constitutie. De fapt, supararea foarte mare era lagata de rectificare.Nu sunt magnetofon, va spun ce mi-a spus dna prim ministru. I-a spus ca nu o sa mai poata sa mearga in deplasari, la NATO, la Bruxelles si dna premier i-a spus ca s-a luat executia pe 6 luni la toate institutiile, trimiteti pe cine doriti la Darius Valcov sa discute cu documentele pe masa, dar nu exista niciun fel de piedica pentru Administratie sa antameze vreo cheltuiala pentru ca i s-au luat banii lichizi, dar au ramas creditele de angajament.Mai mult, dupa conferinta au introdus facturi de 20 si ceva de milioane de lei. De ce erau acele facturi la sertar?".- Intrebat ce inseamna normalitate pentru Klaus Iohannis, raspunde: "- Dragnea e intrebat de protestul diasporei, dupa ce cei de la Romania TV prezinta un mesaj filmat intr-o biserica, pe o coloana sonora de muzica populara, in care se face apel la calm si "multa frica de Dumnezeu".- "Unii rataciti, platiti cu bani murdari de afara, folosindu-se de voi vor sa dea foc la tarisoara noastra scumpa. Retrageti-va la casele voastre, nu fiti partasi la nelegiuirile lor, la distrugerea putinului pe care il mai avem", spune personajul din clipul Romaniei TV, prezentat drept teolog.- "Este emotionant, nu va spun ca majoritatea zdrobitoare a romanilor au aceeasi parere, inteleg ca nu violenta e calea, vor sa nu mai fie abuzuri in Romania. Cum putem spera in drepturi fundamentale cand vedem ce s-a intamplat cu judecatorul Mustata?", spune Dragnea, fara nicio legatura cu subiectul.- Dragnea insinueza mai departe ca Mustata ar fi murit in urma unor "abuzuri".- Intrebat ce le transmite protestatarilor din diaspora, Dragnea a replicat: "Imi exprim speranta ca vor fi proteste pasnice, doar imi exprim aceasta speranta. Jandarmii va aduceti aminte ca au fost loviti, bruscati, raniti, cand doar si-au facut datoria fara sa provoace. Este un miting politic, Orban a spus ca merge, USR a zis ca merge. Nu vreau nici sa estimez, nici sa transmit mesaje".