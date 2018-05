Dragnea, in scrisoarea catre BNR: Ati indus o stare de neincredere in Guvern. Care a fost replica lui Isarescu

Dragnea: BNR a indus o stare de neincredere in Guvern

Isarescu: Daca BNR nu ar fi reactionat, riscul de inflatie ar fi crescut si leul ar fi scazut

O intalnire la Dragnea in birou

In scrisoarea trimisa BNR in februarie, Dragnea afirma ca politica monetara trebuie sa se armonizeze cu politicile gvernamentale si isi exprima ingrijorarea fata de masurile intreprinse la inceput de an de catre BNR."Politica monetara, atributia exclusiva a BNR, reprezinta o componenta esentiala a mix-ului de politici macroeconomice promovat pentru asigurarea unei dezvoltari economice accelerate, dar sustenabile si de durata. In acest sens, consider ca politica monetara trebuie sa se armonizeze cu politicile gvernamentale.Din acest punct de vedere, imi exprim ingrijorarea fata de masurile intreprinse la inceput de an de catre BNR si care, in opinia mea, nu reprezinta cea mai potrivita cale de coordonare a politicilor macroeconomice", arata Liviu Dragnea la inceputul scrisorii transmise catre BNR, in numele Camerei Deputatilor.Liviu Dragnea critica in scrisoare, datata 27 februarie 2018, faptul ca membrii CA al BNR au remarcat incertitudinile legate de transferul catre angajati a contributiilor sociale. POtrivit liderului PSD, "intr-o institutie publica asemenea remarci nu isi au locul"."O politica monetara bazata pe neincredere si pe maximizarea unor riscuri potentiale nu este in opinia mea o politica favorabila cresterii economice sustenabile si poate duce in final la rezultate contrare celor asteptate.Aceste rezerve pe care le am cu privire la fundamentarea si pertinenta masurilor intreprinse in ianuarie si februarie sunt determinate de comunicarile dvs. publice, inclusiv de minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al BNR din 7 februarie 2018.Se mentioneaza in documentul citat faptul ca membrii CA au remarcat incertitudinile legate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentialele corectii fiscale efectuate in acest an in vederea incadrarii deficitului bugetar in plafonul de 3% din PIB.In aprecierea mea,la mai putin de o luna de aplicare a politicii bugetare configurate prin Legea bugetului de stat nr. 3/2018", arata presedintele Camerei Deputatilor.Potrivit lui Dragnea,, iar o masura de politica monetara, respectiv majorarea ratei dobanzii, bazata pe suspiciuni cu privire la activitatea Executivului nu reprezinta o politica monetara corecta.Liderul social-democratilor a afirmat ca "este eronat faptul ca inflatia este datorata politicilor fiscal-bugetare"."In mod eronat se considera ca puseul inflationist apare din cauza politicilor fiscale si de venituri. In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, ma adresez dvs. pentru a va solicita o motivatie tehnica si foarte argumentata cu privire la majorarea repetata, inca de la inceputul anului, a ratei dobanzii de politica monetara", mai spune Liviu Dragnea in scrisoarea trimisa lui Mugur Isarescu.In replica, Mugur Isarescu i-a transmis lui Liviu Dragnea, intr-o scrisoare datata 28 martie 2018, ca este de acord sa existe un dialog intre Parlament, Guvern si BNR, pentru a imbina politicile monetare si guvernamentale."Membrii Consiliului de Administratie ai BNR au analizat scrisoarea dumneavostra privind evolutia principalilor indicatori macroeconomici si a componentelor mix-ului de politici economice.Raspundem invitatiei dumneavoastra la un dialog constructiv intre Parlament, Guvern, BNR, in baza Legii 313/2004 si a prevederilor privind bancile centrale din Tratatul de Functionare a Uniuni Europene, cu scopul de a realiza o imbinare mai buna intre politicile guvernamentale si politica monetara a BNR", se arata in scrisoarea trimisa de catre Mugur Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR spune ca revenirea la rata inflatiei de 3,5% a impus o "intarire graduala a politicii monetare"."In scopul revenirii inflatiei la un nivel pognozat de 3,5% in decembrie 2018, respectiv la limita superioara a intervalului tintit, s-a impus o intarire graduala a politicii monetare, incepand cu semestrul II 2017, la inceput prin ingustarea coridorului de dobanzi din jurul ratei de politica monetara.Intarirea a fost impusa de altfel si de conditiile pietei. In final, majorarea ratei de politica monetara a fost determinata atat de accelerarea inflatiei, cat si de faptul ca efectele politicii monetare apar cu o anumita intarziere", se mai arata in scrisoare.Tot seful BNR spune ca, daca nu ar fi reactionat in primele doua luni ale anului, riscul de inflatie ar fi crescut, iar leul s-ar fi depreciat suplimentar."O eventuala lipsa de reactie din partea BNR, atat in primele doua luni ale anului, cat si in perspectiva, ar amplifica riscul ancorarii asteptarilor inflationiste la un nivel crescut, deoarece agentii economici, inclusiv institutiile internationale, ar fi interpretat lipsa de reactie a BNR ca pe o acceptare tacita, pe termen mediu si lung, a respecivului nivel de inflatie.De asemenea, s-ar fi marit riscul deprecierii suplimentare a leului", a mai transmis BNR.Joi, conducerea BNR s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila , cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu ministrul Finantelor Eugen Teodorovici si cu consilierul premierului, Darius Valcov, discutiile, care au durat aproximativ trei ore, avand loc in biroul lui Dragnea din Parlament.La finalul intalnirii, Liviu Dragnea a spus ca a transmis conducerii BNR ca PSD nu vrea sa preia controlul asupra BNR , contrar celor spuse in spatiul public de "unii cu functii foarte inalte", referindu-se la presedintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca "BNR nu poate sa fie acaparat politic de PSD si ca trebuie sa ramana independent, pentru a putea pune in practica o politica independenta in interesul Romaniei".De asemenea, referindu-se si la intentia de mediere anuntata de preseditele Iohannis, Dragnea a spus ca nu este necesara.Dragnea a mai precizat ca isi mentine declaratiile conform carora functionari din BNR isi coordoneaza declaratiile cu cele ale Opozitiei, mentionand ca niciodata nu a spus ca ar fi vorba despre guvernatorul Mugur Isarescu.