Dragnea insista ca Bruxellesul e dezinformat: Vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial din Romania

Ziare.

com

El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe adevar."Noi vom prezenta zilele urmatoare. Pentru noi si pentru comisie este important sa fie o relatie bazata pe adevar si pe informare corecta", a declarat Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD.Si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a mai dat o replica comisiei . Intr-o interventie pentru un post de televiziune, acesta a sustinut ca mesajul de la Bruxelles este "o pripeala" din partea Comisiei si ca "probabil ca de la Bruxelles se vede diferit". Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, au dat publicitatii, miercuri, o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata in declaratie.In aceeasi zi, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat o scrisoare adresata celor doi oficiali , in care explica faptul caCei doi si-au exprimat "ingrijorarea cu privire lain ceea ce priveste transparenta dezbaterilor" si au afirmat ca reactia Comisiei Europene este "surprinzatoare".In plus, Tariceanu si Dragnea au sustinut ca oficialii europeni au avut o reactie "diametral opusa" cand Guvernul Ciolos a facut modificari la legile justitiei, ceea ce "nu poate fi pus decat pe seama modului in care a fost informata Comisia de catre diverse surse din mediul romanesc". Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evoluta discutiilor privind modificarea Legilor Justitiei si ca este