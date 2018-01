Dragnea nu-si asuma ca a scris el pe Facebook "Mircea Djuvara": Cine a facut greseala nu mai e

Ziare.

"Eu nu l-am confundat. Am facut o greseala ca am avut incredere in cineva sa-mi posteze. Am scris textul, l-am transmis, dupa care mi-a spus peste cateva minute ca a facut o greseala. Cine a facut greseala nu mai e", le-a spus Dragnea jurnalistilor care l-au chestionat pe acest subiect.Intrebat daca el a scris corect si cineva a modificat, Dragnea a raspuns: "Da. Am mai patit din astea si incet-incet cei care le mai fac dispar". Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus un omagiu "ultimului mare boier din cultura romana".Mircea Djuvara a fost un filozof si jurist roman, care a murit insa in 1945.