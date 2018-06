Dragnea anunta ca mai face "un miting urias": NATO si UE au finantat partial statul paralel

Ziare.

Un alt motiv, spune liderul partidului care detine si guvernarea, si majoritatea in Parlament, este ca "au fost provocati si insultati". Dragea spune ca demonstratia de sambata a fost insa una mica si ca social-democratii pregatesc un alt protest, "urias", dar care va avea loc in alta parte, pentru ca nu ar incapea in Piata Victoriei.Mai mult, Dragnea a acuzat UE si NATO ca sunt responsabili de finantarea partiala a "statului paralel".Dragnea a spus si ca daca Iohannis nu o va demite pe Kovesi va fi un lucru ce nu va lasa indiferent PSD-ul si a anuntat ca planurile cu justitia merg inainte: "Suntem hotarati sa mergem pana la capat, cu Legile Justitiei si cu Codurile penale".- Noi am facut mitingul asta din mai multe motive, de a protesta impotriva (sic!) acestui sistem odios, pe care il gesitoneaza o mana de securisti.- Klaus Iohannis este unul dintre beneficiarii acestui sistem, prin uneltele pe care le are: sefii parchetelor, Pahontu (Lucian Pahontu, seful SPP - n.red) care este unul din liderii importanti din acest sistem. Si toate "portocalele" (aluzie la fostul procuror Mircea Negulescu, zis "Portocala" - n.red) care ies la iveala.. Nu se poate sa ameninti PSD, sa-l insulti. Si acesta a fost mitingul mic, urmatorul miting va fi unul urias, intr-o alta locatie. Nu mai poate avea loc in Piata Victoriei.- Aseara am vazut la o televiziune cu epoleti, in care aratau poza de anul trecut, ca erau 250.000 de persoane si aseara 130.000 de oameni., fiecare om, ca ei cred ca nu-i poate ajunge mana lunga a acestui sistem.- Multi oameni se gandesc ca la ei nu poate ajunge mana acestui stat paralel. Ba da. Si a si ajuns. Doamna Rarinca nu esta lider politic.- Pentru a se auzi despre sumele uriase pe care statul roman le-a cheltuit pentru interceptari, pentru monitorizari. Asta a fost pana acum.- Niciun guvern normal la cap nu mai poate aloca sume mai mari, in conditiile in care aflam ca s-au facut inregistrari mai mari ca in SUA, care este tinta numarul 1 a terorismului mondial.- Am vrut sa aratam si partenerilor nostri straini, pentru ca. Ar trebui sa-si asume asta.- La ei acasa nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestari pentru spectacol. Arestari se faceau sa arate tuturor cat de puternic este acest regim de politie politica.- Acum au venit cateva sute de romani care au protestat.- Eu stiu cel mai bine ce forta are PSD-ul.- Totul o sa iasa la iveala.- A fost un miting autorizat legal.Credeti ca presedintele Iohannis va semna maine decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi?Eu am spus ieri, si nu numai eu, mai multi au spus ca. Nu sunt prezicator si nu stiu ce va face presedintele Iohannis.Nu ma intereseaza ca este Kovesi, putea sa fie Lazar, habar nu am. Nu putem sta cu mainile in san. Aseara am pus niste intrebari, pentru ca voiam niste raspunsuri. Pe mine si pe colegii mei ne-a interesat sa vedem care este dorinta tuturor. Nu putem lasa ca o decizie a CCR sa nu fie pusa in aplicare.Daca acest om, care este presedintele Romaniei, intelege ca este prizonierul statului paralel si ca va ramane prizonierul statului paralel...noi nu putem lasa acest lucru. Inseamna ca s-a dat liber la nerespectat legile, poate sa vina cineva sa-ti dea in cap. Trece cu masina pe rosu, fura., sunt magistrati care scot la iveala diverse lucruri.Kovesi a incalcat Constitutia de trei ori!Oricum pentru ei este facultativa. Acum este la vedere. A incalcat Constitutia Kovesi, ministrul Justitiei a cerut revocarea. A actionat in consecinta. Daca si presedintele incalca Cosntitutia trebuie sa actionam. Nu putem sa actionam ca PNL-ul sau caNivelul abuzurilor si intensitatea la care s-a ajuns cu aceasta lupta nu ne mai poate face sa dam inapoi. S-a ajuns prea departe.Daca (sic!) considera ca acest miting de cateva sute de mii de persoane i se pare caraghios, este ok. El nu stie decat de mitingurile neautorizate la care merge sau la mitingurile neautorizate pe care le solicita public.- Tot ce am aprobat in Parlament, legile care sunt pe zona de justitie, le-au intarziat intr-o veselie. Ataca Iohannis sau PNL-USR, vine de la Curte, iar ataca Iohannis, desi stie ca nu mai poate. Asta e motivul pentru care doua legi, a achizitilor publice si parteneriatul public-privat le-am aprobat prin OUG. Acum PNL si USR ataca la CCR. Trebuie sa vorbim saptamana asta si sa facem o discutie asezata pentru ca pe Codurile Penale va fi vacanta parlamentara, o sa ne gandim serios.