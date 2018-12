Dragnea spune ca PSD nu sustine proiectul UDMR privind minoritatile

Ziare.

"In primul rand, nu este constitutional, din cate mi-au zis mai multi specialisti. Nu a avut loc absolut nicio discutie", a sustinut Dragnea."UDMR a votat intotdeauna legile pe care le-a considerat bune si ne bazam in continuare pe asta", a mai spus Dragnea despre sustinerea UDMR in Parlament. UDMR a depus, luni, la Parlament, un proiect pentru "transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918".Acesta prevede, intre altele, posibilitatea infiintarii, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste noi regiuni pot obtine "un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa".